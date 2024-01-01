Захисники ліквідували ще 1370 окупантів

Захисники ліквідували ще 1370 окупантів
Від початку вторгнення російська армія втратила 579 490 солдатів.

Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 579 490 (+1370) осіб,

танків ‒ 8399 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 16203 (+42) од,

артилерійських систем – 16119 (+33) од,

РСЗВ – 1132 (+1) од,

засоби ППО ‒ 907 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115),

крилаті ракети ‒ 2407 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 2713 (+16).

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Теги: Україна, росія, війна
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