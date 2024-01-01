Захисники ліквідували ще 1370 окупантів
Сьогодні, 10:47
Від початку вторгнення російська армія втратила 579 490 солдатів.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 579 490 (+1370) осіб,
танків ‒ 8399 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 16203 (+42) од,
артилерійських систем – 16119 (+33) од,
РСЗВ – 1132 (+1) од,
засоби ППО ‒ 907 (+0) од,
літаків – 363 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115),
крилаті ракети ‒ 2407 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77) од,
спеціальна техніка ‒ 2713 (+16).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 579 490 (+1370) осіб,
танків ‒ 8399 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 16203 (+42) од,
артилерійських систем – 16119 (+33) од,
РСЗВ – 1132 (+1) од,
засоби ППО ‒ 907 (+0) од,
літаків – 363 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115),
крилаті ракети ‒ 2407 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77) од,
спеціальна техніка ‒ 2713 (+16).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав 30-річний чоловік
Сьогодні, 11:39
Захисники ліквідували ще 1370 окупантів
Сьогодні, 10:47
Росія окупувала Тимофіївку на Донеччині, - DeepState
Сьогодні, 09:35