Захисники ліквідували ще 1370 окупантів





Про це повідомили у Генштабі.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 579 490 (+1370) осіб,



танків ‒ 8399 (+9) од,



бойових броньованих машин ‒ 16203 (+42) од,



артилерійських систем – 16119 (+33) од,



РСЗВ – 1132 (+1) од,



засоби ППО ‒ 907 (+0) од,



літаків – 363 (+0) од,



гелікоптерів – 326 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115),



крилаті ракети ‒ 2407 (+0),



кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



підводні човни ‒ 1 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77) од,



спеціальна техніка ‒ 2713 (+16).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку вторгнення російська армія втратила 579 490 солдатів.Про це повідомили у Генштабі.особового складу ‒ близько 579 490 (+1370) осіб,танків ‒ 8399 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 16203 (+42) од,артилерійських систем – 16119 (+33) од,РСЗВ – 1132 (+1) од,засоби ППО ‒ 907 (+0) од,літаків – 363 (+0) од,гелікоптерів – 326 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115),крилаті ракети ‒ 2407 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни ‒ 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77) од,спеціальна техніка ‒ 2713 (+16).

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