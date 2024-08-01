Росія окупувала Тимофіївку на Донеччині, - DeepState

Росія окупувала Тимофіївку на Донеччині, - DeepState
Аналітики DeepState оновили карту, зазначивши, що росіяни окупували Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області.

Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState.

"Ворог окупував Тимофіївку та просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку", - йдеться в повідомленні.

У вечірньому зведенні Генштаб повідомляв, що на Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 43 бої неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Архангельське, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лисичне, Іванівське, Желанне, Сергіївка та Карлівка.


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Теги: Україна, росія, війна
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