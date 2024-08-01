Росія окупувала Тимофіївку на Донеччині, - DeepState





Про це пише



"Ворог окупував Тимофіївку та просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку", - йдеться в повідомленні.



У вечірньому зведенні Генштаб повідомляв, що на Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 43 бої неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Архангельське, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лисичне, Іванівське, Желанне, Сергіївка та Карлівка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аналітики DeepState оновили карту, зазначивши, що росіяни окупували Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області.Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState."Ворог окупував Тимофіївку та просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку", - йдеться в повідомленні.У вечірньому зведенні Генштаб повідомляв, що на Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 43 бої неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Архангельське, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лисичне, Іванівське, Желанне, Сергіївка та Карлівка.

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