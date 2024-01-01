«Відпадає усе, потрібно ремонтувати»: як після атаки РФ 22 червня відновлюють будинки в селі біля Луцька





В коментарі Микола Осіюк, наразі у Прилуцькому завершують роботи з ремонту покрівель.



Зі слів посадовця, власники двох пошкоджених будинків подали документи на відшкодування збитків за держпрограмою "єВідновлення".



Знищена господарська будівля і пошкоджений будинок



Сергій Панасюк — власник господарської будівлі, яка згоріла через падіння уламків російської ракети. У хлівах площею 120 квадратних метрів, говорить чоловік, загинули поросята, кури та кролики. Також згоріли інструменти і прилади.



Чоловік розповів, що звернувся у міську раду — комісія зафіксувала збитки і видала власнику акт. Микола Осіюк в коментарі Суспільному зазначив: чи будуть допомагати відновлювати господарську будівлю — визначатимуть на комісії, коли відбудеться засідання поки невідомо.



Поруч із хлівом Сергія Панасюка — батьківська хата, яка теж зазнала пошкоджень під час ракетної атаки. У міськраді йому рекомендували подати заявку на державну програму "єВідновлення".



"Несучі стіни порушені, будинок хитається повністю, — говорить Сергій Панасюк. — Викликав фахівців із реконструкції і вони сказали знімати штукатурку, фундамент підсилювати, на стіну ще одну балку класти і нарахували робіт на 1.2 мільйона гривень".



Компенсація з міського бюджету



На ремонт пошкоджених внаслідок російського обстрілу будинків у Луцькій громаді із міського бюджету виділили 2,5 мільйона гривень, розповів директор міського департаменту житлово-комунального господарства.



Андрій Величко за гроші з міського бюджету відремонтував дах та замінив розбиті вікна.



"Вдарило у фундамент. На той момент у кімнаті діти спали і ми були. Там де був "прильот", обірвало плінтуса, стіна пішла вбік", — каже і чоловік.



Пошкодження є і в середині будинку.



Руйнації є і в середині будинку, каже власник. Зі слів Андрія Величка, представники Луцької міської ради, які з ним спілкувалися, запевнили, що за ремонт у середині будівлі гроші компенсують.



Що відомо про наслідки атаки РФ 22 червня у Луцькому районі



На світанку 22 червня 2024 року у Луцькій громаді було чутно звуки вибухів. За даними обласної військової адміністрації, Сили протиповітряної оборони знешкодили усі повітряні цілі.



Внаслідок падіння уламків у одному із сіл поблизу Луцьку сталися дві пожежі. Було зруйновано житловий будинок і повністю знищено дві господарські споруди з тваринами. Місцеві жителі не травмувалися, але в одному із господарств загинули майже усі свійські тварини.



Під час сесії 26 червня депутати Луцької міської ради погодили виділення 2,5 мільйона гривень на відновлення після атаки РФ 22 червня пошкоджених житлових будинків та господарських споруд у селі Прилуцьке.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Прилуцьке, де 22 червня внаслідок атаки РФ були пошкоджені 18 будинків і знищена господарська споруда, тривають відновлювальні роботи.В коментарі Суспільному директор міського департаменту житлово-комунального господарства, наразі у Прилуцькому завершують роботи з ремонту покрівель.Зі слів посадовця, власники двох пошкоджених будинків подали документи на відшкодування збитків за держпрограмою "єВідновлення".— власник господарської будівлі, яка згоріла через падіння уламків російської ракети. У хлівах площею 120 квадратних метрів, говорить чоловік, загинули поросята, кури та кролики. Також згоріли інструменти і прилади.Чоловік розповів, що звернувся у міську раду — комісія зафіксувала збитки і видала власнику акт. Микола Осіюк в коментарі Суспільному зазначив: чи будуть допомагати відновлювати господарську будівлю — визначатимуть на комісії, коли відбудеться засідання поки невідомо.Поруч із хлівом Сергія Панасюка — батьківська хата, яка теж зазнала пошкоджень під час ракетної атаки. У міськраді йому рекомендували подати заявку на державну програму "єВідновлення"."Несучі стіни порушені, будинок хитається повністю, — говорить Сергій Панасюк. — Викликав фахівців із реконструкції і вони сказали знімати штукатурку, фундамент підсилювати, на стіну ще одну балку класти і нарахували робіт на 1.2 мільйона гривень".На ремонт пошкоджених внаслідок російського обстрілу будинків у Луцькій громаді із міського бюджету виділили 2,5 мільйона гривень, розповів директор міського департаменту житлово-комунального господарства.за гроші з міського бюджету відремонтував дах та замінив розбиті вікна."Вдарило у фундамент. На той момент у кімнаті діти спали і ми були. Там де був "прильот", обірвало плінтуса, стіна пішла вбік", — каже і чоловік.Пошкодження є і в середині будинку.Руйнації є і в середині будинку, каже власник. Зі слів Андрія Величка, представники Луцької міської ради, які з ним спілкувалися, запевнили, що за ремонт у середині будівлі гроші компенсують.На світанку 22 червня 2024 року у Луцькій громаді було чутно звуки вибухів. За даними обласної військової адміністрації, Сили протиповітряної оборони знешкодили усі повітряні цілі.Внаслідок падіння уламків у одному із сіл поблизу Луцьку сталися дві пожежі. Було зруйновано житловий будинок і повністю знищено дві господарські споруди з тваринами. Місцеві жителі не травмувалися, але в одному із господарств загинули майже усі свійські тварини.Під час сесії 26 червня депутати Луцької міської ради погодили виділення 2,5 мільйона гривень на відновлення після атаки РФ 22 червня пошкоджених житлових будинків та господарських споруд у селі Прилуцьке.

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