У серпні 122 будинки на Волині тимчасово будуть без газу

З 1 по 30 серпня 2024 року у 122 будинках на Волині фахівці газової служби проводитимуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.На час проведення робіт у споживачів відключатимуть від послуги, повідомили в пресцентрі обласної філії "Газмереж". Техобслуговування проводитимуть в усіх чотирьох районах.місто Володимир, вулиця Миколи Букатевича, 1 і 2 — 1 серпня;місто Володимир, вулиця Миколи Букатевича, 11 і 9 — 8 серпня;місто Володимир, вулиця Миколи Букатевича, 13, 15 і 17 — 13 серпня;місто Володимир, вулиця Миколи Букатевича, 3 і 4 — 5 серпня;місто Володимир, вулиця Миколи Букатевича, 5 і 6 — 6 серпня;місто Володимир, вулиця Миколи Букатевича, 7 і 8 — 7 серпня;місто Володимир, вулиця Олени Хохол, 1 і 17 — 14 серпня;місто Володимир, вулиця Поліської Січі, 11 — 15 серпня;місто Володимир, вулиця Поліської Січі, 19 — 19 серпня;місто Володимир, вулиця Шпитальна, 21 — 20 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Михайла Грушевського, 21 — 1 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Михайла Грушевського, 22 — 5 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Михайла Грушевського, 23 — 6 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Небесної Сотні, 11 — 7 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Небесної Сотні, 13 — 8 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Небесної Сотні, 15 — 9 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Небесної Сотні, 17 — 12 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Нововолинська, 26 — 13 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Олени Пчілки, 1 — 14 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Олени Пчілки, 10 — 15 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Олени Пчілки, 2 — 19 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Олени Пчілки, 3 — 20 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Олени Пчілки, 4 — 21 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Олени Пчілки, 6 — 22 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Олени Пчілки, 7 — 26 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Олени Пчілки, 8 — 27 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Олени Пчілки, 9 — 28 серпня;місто Нововолинськ, вулиця Пантелеймона Куліша, 1 — 29 серпня;місто Горохів, вулиця Михайла Грушевського, 58 — 6 серпня;місто Горохів, вулиця Михайла Грушевського, 58/а — 7 серпня;місто Горохів, вулиця Михайла Грушевського, 60 — 8 серпня;місто Горохів, вулиця Столярчука, 10 — 9 серпня;місто Рожище, вулиця Володимира Івасюка, 19 — 5 серпня;місто Рожище, вулиця Володимира Івасюка, 21 — 9 серпня;місто Рожище, вулиця Володимира Івасюка, 25/а — 13 серпня;місто Рожище, вулиця Володимира Івасюка, 27/а — 10 серпня;місто Рожище, вулиця Володимира Івасюка, 33 — 20 серпня;місто Рожище, вулиця Михайла Грушевського, 10 — 27 серпня;село Кульчин, вулиця Заводська, 1 — 8 серпня;село Липляни, вулиця Санаторна, 3/Б 4— 2 серпня;місто Луцьк, вулиця Ковельська, 1 — 12 серпня;місто Луцьк, вулиця Ковельська, 12, 4, 20 і 18 — 13 серпня;місто Луцьк, вулиця Ковельська, 3, 5 і 9 — 12 серпня;місто Луцьк, вулиця Ковельська 45 і 47 — 9 серпня;місто Луцьк, вулиця Ковельська 6 і 6 А — 14 серпня;місто Луцьк, вулиця Ковельська 61, 62, 63, 64 і 81 — 15 серпня;місто Луцьк, вулиця Крилова, 14, 3, 7, 16 і 18 — 8 серпнямісто Луцьк, вулиця Паркова 1, 1А і 5 — 7 серпня;селище Рокині, вулиця Героїв України, 1 і 2 — 6 серпня;селище Рокині, вулиця Лесі Українки, 10, 5 і 3 — 5 серпня;селище Рокині, вулиця Наукова, 10 і 12 і 2А — 2 серпня;селище Рокині, вулиця Наукова 6, 8 і 4 — 1 серпня;село Залісоче, вулиця Луцька, 35 — 20 серпня;місто Ківерці, вулиця Академіка Кравчука, 1 — 26 серпня;місто Ківерці, вулиця Академіка Кравчука, 3 — 29 серпня;місто Ківерці, вулиця Академіка Кравчука, 3/А — 23 серпня;місто Ківерці, вулиця Академіка Кравчука, 5 — 5 серпня;місто Ковель, вулиця Адама Міцкевича, 16/А і 28 — 2 серпня;місто Ковель, вулиця Відродження, 10 — 5 серпня;місто Ковель, вулиця Відродження, 12 — 6 серпня;місто Ковель, вулиця Відродження, 14 — 17 серпня;місто Ковель, вулиця Відродження, 14/А — з 9 по 13 серпня;місто Ковель, вулиця Відродження, 16 — 8 серпня;місто Ковель, вулиця Відродження, 20 — з 14 по 15 серпня;місто Ковель, вулиця Геологів, 2 — 2 серпня;місто Ковель, вулиця Героїв України, 11 — з 19 по 21 серпня;місто Ковель, вулиця Героїв України, 11/А — 16 серпня;місто Ковель, вулиця Заводська, 11 — 22 і 23 серпня;місо Ковель, вулиця Заводська, 13 — 28 серпня;місто Ковель, вулиця Заводська, 15 — 29 серпня;місто Ковель, вулиця Заводська, 17 — 30 серпня;місто Ковель, вулиця Заводська, 25 — 26 і 27 серпня;місто Турійськ, вулиця Майдан Центральний, 4 — 1 серпня;селище Стара Вижівка, вулиця Незалежностi, 19 — з 21 по 23 серпня;селище Стара Вижівка, вулиця Незалежностi, 21 — з 27 по 30 серпня;село Замшани, вулиця Лесі Українки, 50 — 5 серпня;село Замшани, вулиця Нова, 2 — з 19 по 20 серпня;село Замшани, вулиця Ковельська, 2 — з 29 по 30 серпня;село Кортеліси, вулиця Михайловського, 13 — з 12 по 14 серпня;село Кортеліси, вулиця Перемоги, 1 — з 6 по 8 серпня;село Кортеліси, вулиця Михайловського, 14 — з 15 по 15 серпня;село Кортеліси, вулиця Михайловського, 15 — з 27 по 28 серпня;село Кортеліси, вулиця Михайловського, 16 — з 21 по 22 серпня;село Кортеліси, вулиця Перемоги, 2 — з 1 по 2 серпня;місто Камінь-Каширський, вулиця Тараса Шевченка, 11 — з 7 по 8 серпня;місто Камінь-Каширський, вулиця Тараса Шевченка, 13 — з 20 по 21 серпня;місто Камінь-Каширський, вулиця Тараса Шевченка, 16 — 13 серпня.