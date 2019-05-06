У Луцьку планують збудувати новий храм ПЦУ





Про це стало відомо у середу, 31 липня, під час засідання сесії Луцької міської ради, передає



Власне зміна цільового призначення полягає у тому, аби змінити її з «для будівництва та обслуговування закладів освіти» на «для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій».



«Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності (зміни цільового призначення) на вул. Гетьмана Сагайдачного, 6-Б у м. Луцьку площею 0,2035 га, кадастровим номером 0710100000:34:065:0013 для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.



Змінити Луцькій міській територіальній громаді, від імені якої діє Луцька міська рада, цільове призначення земельної ділянки комунальної власності на вул. Гетьмана Сагайдачного, 6-Б у м. Луцьку площею 0,2035 га, кадастровим номером 0710100000:34:065:0013 з «03.02 – для будівництва та обслуговування закладів освіти» на «03.04 – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій», - йдеться у проєкті рішення.



Водночас у проєкті зазначено, що слід надати Релігійній організації «Релігійна громада Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Православної Церкви України міста Луцька» в постійне користування вищезазначену земельну ділянку на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 6-Б.



Депутати більшістю голосів підтримали проєкт рішення. Відтак у Луцьку невдовзі може з'явитися новий храм ПЦУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Релігійна громада Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Православної Церкви України міста Луцька звернулася до Луцької міської ради з проханням виділити їй земельну ділянку в обласному центрі Волині на вулиці Гетьмана Сагайдачного 6-Б зі зміною цільового призначення.Про це стало відомо у середу, 31 липня, під час засідання сесії Луцької міської ради, передає ВСН Власне зміна цільового призначення полягає у тому, аби змінити її з «для будівництва та обслуговування закладів освіти» на «для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій».«Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності (зміни цільового призначення) на вул. Гетьмана Сагайдачного, 6-Б у м. Луцьку площею 0,2035 га, кадастровим номером 0710100000:34:065:0013 для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.Змінити Луцькій міській територіальній громаді, від імені якої діє Луцька міська рада, цільове призначення земельної ділянки комунальної власності на вул. Гетьмана Сагайдачного, 6-Б у м. Луцьку площею 0,2035 га, кадастровим номером 0710100000:34:065:0013 з «03.02 – для будівництва та обслуговування закладів освіти» на «03.04 – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій», - йдеться у проєкті рішення.Водночас у проєкті зазначено, що слід надати Релігійній організації «Релігійна громада Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Православної Церкви України міста Луцька» в постійне користування вищезазначену земельну ділянку на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 6-Б.Депутати більшістю голосів підтримали проєкт рішення. Відтак у Луцьку невдовзі може з'явитися новий храм ПЦУ.

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