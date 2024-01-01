Медовий Спас або Маковія: історія та традиції свята

Медовий Спас або Маковія: історія та традиції свята
До 1 вересня 2023 року українці відзначали Медовий Спас, або Маковія, 14 серпня, але після переходу ПЦУ на новоюліанський календар свято змістилося на 1 серпня.

Християнська церква в цей день вшановує сім святих мучеників – братів Маккавеїв (Авіма, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Аліма й Маркелла), їхню матір Соломонію (чи Соломію) та їх учителя Єлеазара, які постраждали за відмову прийняти язичництво і прийняли мученицьку смерть, пише «Рідна країна».

Саме тому свято дістало ще одну назву – Маковія. У дохристиянські часи цього дня вшановували Богів Спасів і освячували квіти, городину та криниці. Зрештою, прийнявши християнізовану назву, люди зберегли давні традиції.

Напередодні свята дівчата виготовляли маковійську квітку переважно з городніх і лісових квітів. Букет мав бути різнобарвним: з чебрецю, чорнобривців, кудрявців, настурцій, рути-м’яти, васильків. У такому букеті кожне зело мало свій символ: рута-м’ята оберігала від усякої напасті і додавала здоров’я, ласкавці сприяли тому, щоб у родині була ласка, злагода і щирість, кудрявці – аби у хлопців вились кучері й любили їх дівчата, маточник освячував плодовитість бджіл, а сонях уособлював небесне світило, щоб воно було завжди ласкавим і милосердним до людей, тварин та рослин. Потім дівчата плели віночки, у яких йтимуть до храму.

Існував звичай на Маковея дарувати одне одному освячені макові голівки, щоб був мир і злагода між людьми. Молоді мами, роблячи купіль для дівчинки, кидали у воду мак, щоб хлопців було, як макового насіння, а синові перед першою купіллю осипали маком голову, щоб у майбутньому був багатим і вправним господарем.

Наступний Спас – Яблучний (Преображення Господнє) відзначатиметься 6 серпня. До цього дня вже мають бути зібрані всі зернові, тому Другий Спас відзначають як свято врожаю – кінець літа.




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Теги: дні народження, свята, іменини
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