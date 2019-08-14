Скільки у Луцьку коштує букетик до Маковія
Сьогодні, 23:17
Першим з трьох найбільших серпневих православних свят є Медовий спас або Маковія, яке відзначатимуть уже завтра, 1 серпня.
Цього року свято випадає на четвер. У цей день на освячення до церкви несуть мед, воду та букетики з маком і травами, які ще називають маковійчики, передає ВСН.
У маковійчику обов’язково має бути мак, гортензія, любисток та чебрець, адже вони мають свою символіку:
мак – щоб була дівчина червона, як цвіт маку,
гортензія – щоб була пишна та струнка,
любисток – щоб всі її любили,
чебрець-липник – щоб хлопці липли.
Сьогодні у центрі Луцька можна було знайти не дуже багато маковійчиків. Усі вони складаються з різних трав і квітів.
Ціна на букетики до Маковія чимала – менший букетик коштує 80 грн, ну а за більший просять продаці 100 грн.
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Цього року свято випадає на четвер. У цей день на освячення до церкви несуть мед, воду та букетики з маком і травами, які ще називають маковійчики, передає ВСН.
У маковійчику обов’язково має бути мак, гортензія, любисток та чебрець, адже вони мають свою символіку:
мак – щоб була дівчина червона, як цвіт маку,
гортензія – щоб була пишна та струнка,
любисток – щоб всі її любили,
чебрець-липник – щоб хлопці липли.
Сьогодні у центрі Луцька можна було знайти не дуже багато маковійчиків. Усі вони складаються з різних трав і квітів.
Ціна на букетики до Маковія чимала – менший букетик коштує 80 грн, ну а за більший просять продаці 100 грн.
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