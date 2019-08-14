Скільки у Луцьку коштує букетик до Маковія





Цього року свято випадає на четвер. У цей день на освячення до церкви несуть мед, воду та букетики з маком і травами, які ще називають маковійчики, передає



У маковійчику обов’язково має бути мак, гортензія, любисток та чебрець, адже вони мають свою символіку:



мак – щоб була дівчина червона, як цвіт маку,

гортензія – щоб була пишна та струнка,

любисток – щоб всі її любили,

чебрець-липник – щоб хлопці липли.

Сьогодні у центрі Луцька можна було знайти не дуже багато маковійчиків. Усі вони складаються з різних трав і квітів.



Ціна на букетики до Маковія чимала – менший букетик коштує 80 грн, ну а за більший просять продаці 100 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Першим з трьох найбільших серпневих православних свят є Медовий спас або Маковія, яке відзначатимуть уже завтра, 1 серпня.Цього року свято випадає на четвер. У цей день на освячення до церкви несуть мед, воду та букетики з маком і травами, які ще називають маковійчики, передає ВСН У маковійчику обов’язково має бути мак, гортензія, любисток та чебрець, адже вони мають свою символіку:мак – щоб була дівчина червона, як цвіт маку,гортензія – щоб була пишна та струнка,любисток – щоб всі її любили,чебрець-липник – щоб хлопці липли.Сьогодні у центрі Луцька можна було знайти не дуже багато маковійчиків. Усі вони складаються з різних трав і квітів.Ціна на букетики до Маковія чимала – менший букетик коштує 80 грн, ну а за більший просять продаці 100 грн.

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