Луцьким ЖЕКам загрожує банкрутство
Сьогодні, 22:12
Якщо найближчим часом не підняти тарифи у Луцьку на послуги ЖЕКів, то на існуючих ресурсах вони протягнуть максимум до початку опалювального сезону. Далі доведеться оголошувати банкрутство.
Про це у коментарі ВСН розповів директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.
За його словами, регулятор дуже недосконало виписав систему підняття тарифів на послуги ЖЕКів.
«Тарифи на послуги ЖЕКів необхідно піднімати. Та є одна проблема. Потрібно перед цим отримати згоду більш ніж 50% мешканців будинку.
При цьому, все має бути все офіційно, на зборах. ЖЕКи проводили багато зустрічей з жителями. Пояснювали ситуацію. Та лучани виступають проти цього», - розповів Борис Смаль.
Як акцентував посадовець, якщо така ситуація буде продовжуватися, то, по його прогнозах, луцькі ЖЕКи дотягнуть лише до опалювального сезону, а далі збанкрутують.
«Мешканці луцьких будинків поки що цього не розуміють, ще кілька місяців, і якщо ситуація не зміниться, нікому тоді буде прибирати», - пояснив Борис Смаль.
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Про це у коментарі ВСН розповів директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.
За його словами, регулятор дуже недосконало виписав систему підняття тарифів на послуги ЖЕКів.
«Тарифи на послуги ЖЕКів необхідно піднімати. Та є одна проблема. Потрібно перед цим отримати згоду більш ніж 50% мешканців будинку.
При цьому, все має бути все офіційно, на зборах. ЖЕКи проводили багато зустрічей з жителями. Пояснювали ситуацію. Та лучани виступають проти цього», - розповів Борис Смаль.
Як акцентував посадовець, якщо така ситуація буде продовжуватися, то, по його прогнозах, луцькі ЖЕКи дотягнуть лише до опалювального сезону, а далі збанкрутують.
«Мешканці луцьких будинків поки що цього не розуміють, ще кілька місяців, і якщо ситуація не зміниться, нікому тоді буде прибирати», - пояснив Борис Смаль.
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