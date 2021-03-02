Луцьким ЖЕКам загрожує банкрутство





Про це у коментарі Борис Смаль.



За його словами, регулятор дуже недосконало виписав систему підняття тарифів на послуги ЖЕКів.



«Тарифи на послуги ЖЕКів необхідно піднімати. Та є одна проблема. Потрібно перед цим отримати згоду більш ніж 50% мешканців будинку.



При цьому, все має бути все офіційно, на зборах. ЖЕКи проводили багато зустрічей з жителями. Пояснювали ситуацію. Та лучани виступають проти цього», - розповів Борис Смаль.



Як акцентував посадовець, якщо така ситуація буде продовжуватися, то, по його прогнозах, луцькі ЖЕКи дотягнуть лише до опалювального сезону, а далі збанкрутують.



«Мешканці луцьких будинків поки що цього не розуміють, ще кілька місяців, і якщо ситуація не зміниться, нікому тоді буде прибирати», - пояснив Борис Смаль.

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