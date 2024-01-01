У Луцьку створять нову установу – ветеранський хаб





Відповідне рішення ухвалили під час сесії міськради у середу, 31 липня, передає



Разом з тим депутати одразу затвердили й статут хабу. Зауважимо, що ще у грудні 2023 року на це передбачили 20 мільйонів гривень у бюджеті громади. Відкрити ж його мають в районі ЛПЗ, на вулиці Климчука Сергія, 7 (колишня Бенделіані), у приміщенні площею 1000 м2.



«Основною метою створення комунальної установи «ХАБ ВЕТЕРАН» є забезпечення підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сприяння поверненню до активного повноцінного життя у суспільстві, зміцнення/відновлення родинних та суспільно корисних зв’язків, підтримки стану здоров’я», – йдеться у пояснювальній записці.



Завдань в установи, направду, чимало. Серед них:



забезпечення взаємодії з органами влади, ветеранськими, волонтерськими та іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами при розв'язанні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, земельних та житлових питань, юридичної підтримки, соціальної та психологічної адаптації отримувачів послуг;

збір та обробка інформації щодо проблемних питань та потреб отримувачів послуг;

підготовка пропозицій та участь у розробці проєктів цільових програм з метою розв'язання проблемних питань та потреб отримувачів послуг;

участь у реалізації бюджетних програм, спрямованих на забезпечення соціального захисту отримувачів послуг;

моніторинг стану розв'язання проблемних питань та потреб отримувачів послуг;

комунікація з громадськістю, медіа, органами влади щодо розв'язання проблемних питань та потреб отримувачів послуг;

співпраця з українськими та іноземними фізичними і юридичними особами приватної та державної форми власності з метою реалізації основних завдань і цілей Установи;

участь в організації заходів з забезпечення реалізації переходу від військової служби до цивільного життя;

здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи та надання юридичних консультацій отримувачам послуг.

Підкреслимо, що поки не запрацює основний хаб на вулиці Климчука Сергія, працюватиме тимчасовий хаб на проспекті Волі, 23.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку створять комунальну установу «ХАБ ВЕТЕРАН».Відповідне рішення ухвалили під час сесії міськради у середу, 31 липня, передає "Конкурент" Разом з тим депутати одразу затвердили й статут хабу. Зауважимо, що ще у грудні 2023 року на це передбачили 20 мільйонів гривень у бюджеті громади. Відкрити ж його мають в районі ЛПЗ, на вулиці Климчука Сергія, 7 (колишня Бенделіані), у приміщенні площею 1000 м2.«Основною метою створення комунальної установи «ХАБ ВЕТЕРАН» є забезпечення підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сприяння поверненню до активного повноцінного життя у суспільстві, зміцнення/відновлення родинних та суспільно корисних зв’язків, підтримки стану здоров’я», – йдеться у пояснювальній записці.Завдань в установи, направду, чимало. Серед них:забезпечення взаємодії з органами влади, ветеранськими, волонтерськими та іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами при розв'язанні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, земельних та житлових питань, юридичної підтримки, соціальної та психологічної адаптації отримувачів послуг;збір та обробка інформації щодо проблемних питань та потреб отримувачів послуг;підготовка пропозицій та участь у розробці проєктів цільових програм з метою розв'язання проблемних питань та потреб отримувачів послуг;участь у реалізації бюджетних програм, спрямованих на забезпечення соціального захисту отримувачів послуг;моніторинг стану розв'язання проблемних питань та потреб отримувачів послуг;комунікація з громадськістю, медіа, органами влади щодо розв'язання проблемних питань та потреб отримувачів послуг;співпраця з українськими та іноземними фізичними і юридичними особами приватної та державної форми власності з метою реалізації основних завдань і цілей Установи;участь в організації заходів з забезпечення реалізації переходу від військової служби до цивільного життя;здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи та надання юридичних консультацій отримувачам послуг.Підкреслимо, що поки не запрацює основний хаб на вулиці Климчука Сергія, працюватиме тимчасовий хаб на проспекті Волі, 23.

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