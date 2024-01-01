На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Шлапчук
Сьогодні, 21:44
На війні з росією загинув воїн з Волині Юрій Шлапчук.
Про це повідомляє Ма'рянівська громада.
29 липня 2024 року внаслідок мінометного обстрілу з боку регулярних військ збройних сил росії поблизу н.п. Желанне, Покровського району, Донецької області, отримав поранення несумісні з життям та загинув житель с. Галичани солдат Шлапчук Юрій Олександрович, 09.04.1984 року народження.
Юрій Шлабчук був призваний Луцьким РТЦК та СП 15 червня 2024 року.
Загиблого Героя зустрінуть у четвер, 1 серпня о 10 год 20 хв. з м. Горохів до домівки в с. Галичани (трасою Горохів - Берестечко)
Після прощання із загиблим Героєм вдома, в цей же день, 1 серпня 2024 року відслужиться чин похорону в Свято–Петро-Павлівському храмі с. Галичани. Поховання відбудеться на кладовищі с. Галичани.
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Про це повідомляє Ма'рянівська громада.
29 липня 2024 року внаслідок мінометного обстрілу з боку регулярних військ збройних сил росії поблизу н.п. Желанне, Покровського району, Донецької області, отримав поранення несумісні з життям та загинув житель с. Галичани солдат Шлапчук Юрій Олександрович, 09.04.1984 року народження.
Юрій Шлабчук був призваний Луцьким РТЦК та СП 15 червня 2024 року.
Загиблого Героя зустрінуть у четвер, 1 серпня о 10 год 20 хв. з м. Горохів до домівки в с. Галичани (трасою Горохів - Берестечко)
Після прощання із загиблим Героєм вдома, в цей же день, 1 серпня 2024 року відслужиться чин похорону в Свято–Петро-Павлівському храмі с. Галичани. Поховання відбудеться на кладовищі с. Галичани.
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