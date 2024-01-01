На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Охримчук

Україна щодня втрачає своїх Героїв, які виборюють право жити у вільній державі. Сьогодні, 31 липня, в Рожищенську громаду з зони бойових дій надійшла сумна звістка про загибель рожищанина, 1974 року народження.Про це інформує Рожищенська міська рада.Механік-водій розвідувального взводу механізованого батальйону 47-ої окремої механізованої бригади «Ма́ґура» Володимир Охримчук загинув 26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселівка Перша Покровського району Донецької області."Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться у повідомленні.Траур за загиблим Героєм триватиме з 31 липня до 2 серпня 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання захисника України повідомимо пізніше.