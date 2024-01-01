На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Охримчук

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Охримчук
Україна щодня втрачає своїх Героїв, які виборюють право жити у вільній державі. Сьогодні, 31 липня, в Рожищенську громаду з зони бойових дій надійшла сумна звістка про загибель рожищанина Охримчука Володимира Івановича, 1974 року народження.

Про це інформує Рожищенська міська рада.

Механік-водій розвідувального взводу механізованого батальйону 47-ої окремої механізованої бригади «Ма́ґура» Володимир Охримчук загинув 26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселівка Перша Покровського району Донецької області.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Охримчук


"Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться у повідомленні.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 31 липня до 2 серпня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання захисника України повідомимо пізніше.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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