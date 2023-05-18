На Волині можна безплатно пройти тестування на вірусні гепатити. Де і коли





Про це 30 липня повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб, пише



Де і коли можна пройти тестування на вірусні гепатити



30 липня епідеміологи працювали у селі Здомишль на Ратнівщині і в Борочичах у Луцькому районі. Акція триватиме до 2 серпня:



31 липня — місто Луцьк "Територія здоров’я" на вулиці Лесі Українки (поблизу Волинського медичного інституту), початок об 11:00;



31 липня — селище Ратне, в приміщенні Ратнівської селищної ради, початок о 10:00;



1 серпня — місто Камінь-Каширський (міський парк), початок о 10:00;



2 серпня — село Зоря Устилузької громади Володимирського району (територія місцевого ФАПу), початок о 10:00.



Кому потрібне тестування на вірусні гепатити



В Центрі контролю і профілактики хвороб наголосили, що тестування на гепатити В і С потрібно проходити раз на рік. Скринінг та діагностика на вірусні гепатити передбачені програмою медичних гарантій.



Зі слів епідеміологів, обов'язковим тестування є для тих, хто користується послугами стоматологічних, косметологічних і татуювальних кабінетів, де є ризик контакту з кров’ю.



Довідково: за даними МОЗ, гепатит — це вірусне захворювання печінки запального характеру. Існує 5 основних вірусів гепатиту: типи А, B, C, D, E. Вірусні гепатити небезпечні тим, що вони можуть призвести до розвитку серйозних ускладнень, викликати спалахи хвороби та значне поширення захворювання. Загалом у світі налічується 71 мільйон людей з гепатитом С та 257 мільйонів людей з гепатитом В.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині запровадили виїзні акції-тестування на вірусні гепатити за допомогою швидких тестів та консультації лікарів.Про це 30 липня повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне 30 липня епідеміологи працювали у селі Здомишль на Ратнівщині і в Борочичах у Луцькому районі. Акція триватиме до 2 серпня:31 липня — місто Луцьк "Територія здоров’я" на вулиці Лесі Українки (поблизу Волинського медичного інституту), початок об 11:00;31 липня — селище Ратне, в приміщенні Ратнівської селищної ради, початок о 10:00;1 серпня — місто Камінь-Каширський (міський парк), початок о 10:00;2 серпня — село Зоря Устилузької громади Володимирського району (територія місцевого ФАПу), початок о 10:00.В Центрі контролю і профілактики хвороб наголосили, що тестування на гепатити В і С потрібно проходити раз на рік. Скринінг та діагностика на вірусні гепатити передбачені програмою медичних гарантій.Зі слів епідеміологів, обов'язковим тестування є для тих, хто користується послугами стоматологічних, косметологічних і татуювальних кабінетів, де є ризик контакту з кров’ю.за даними МОЗ, гепатит — це вірусне захворювання печінки запального характеру. Існує 5 основних вірусів гепатиту: типи А, B, C, D, E. Вірусні гепатити небезпечні тим, що вони можуть призвести до розвитку серйозних ускладнень, викликати спалахи хвороби та значне поширення захворювання. Загалом у світі налічується 71 мільйон людей з гепатитом С та 257 мільйонів людей з гепатитом В.

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