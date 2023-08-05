Воїни волинської бригади знищили російський танк, захований серед дерев





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"Епічно знищений ворожий танк Т-72! І маскування не допомогло! Князівські аеророзвідники знайшли його і ударна група «Харон» вмить перетворила на купу металобрухту! Бо таки вміємо робити смерть окупанту і його танкам", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили російський танк Т-72.Про це повідомили у прессцентрі бригади."Епічно знищений ворожий танк Т-72! І маскування не допомогло! Князівські аеророзвідники знайшли його і ударна група «Харон» вмить перетворила на купу металобрухту! Бо таки вміємо робити смерть окупанту і його танкам", - йдеться в повідомленні.

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