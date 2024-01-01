Завтра на Волинь прибуває скорботний кортеж із загиблим Героєм Василем Кузьмичем

Кузьмича Василя Васильовича.



Про це



"10:00- виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника 3а.



11.00 - зустріч Героя в селищі Колки.



Маршрут:



смт Колки вулиця Грушевського - село Розничі вулиця Маневицька ( до рідної домівки).



У четвер о 11.10 год. на подвір'ї рідного дому розпочнеться чин похорону, церемонія прощання, після чого траурна процесія із Захисником України Василем Кузьмичем рушатиме до храму Казанської ікони Божої матері УПЦ села Розничі, де пройде заупокійна служба за загиблим Героєм", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховання відбудеться на місцевому кладовищі села Розничі.



"Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану Василеві, який мужньо боронив кордони нашої держави", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 1 серпня, 0 11.00 год. до рідної домівки назавжди прибуває кортеж із тілом загиблого Героя на війні з росієюПро це повідомили у Колківській громаді."10:00- виїзд з м.Луцьк, вул. Стефанника 3а.11.00 - зустріч Героя в селищі Колки.смт Колки вулиця Грушевського - село Розничі вулиця Маневицька ( до рідної домівки).У четвер о 11.10 год. на подвір'ї рідного дому розпочнеться чин похорону, церемонія прощання, після чого траурна процесія із Захисником України Василем Кузьмичем рушатиме до храму Казанської ікони Божої матері УПЦ села Розничі, де пройде заупокійна служба за загиблим Героєм", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховання відбудеться на місцевому кладовищі села Розничі."Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану Василеві, який мужньо боронив кордони нашої держави", - наголошують у громаді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію