Щонайменше п'ять «шахедів» вночі зайшли на територію Білорусі, один з них пролетів понад 260 км, – Гаюн
Сьогодні, 15:33
У ніч із 30 на 31 липня стався наймасовіший заліт безпілотників типу Shahed у повітряний простір Білорусі за весь період моніторингу: загалом було помічено щонайменше п'ять дронів-камікадзе.
Про це повідомляє у Телеграмі моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Перший із безпілотників зайшов на територію РБ близько 23:20 у районі с. Асаревичі. І вже о 23:50 з аеродрому «Барановичі» було піднято винищувач повітряних сил Білорусі, який понад годину літав по всьому південному сходу поблизу прикордоння.
Винищувач помічали в районі міст Річиця, Гомель та поблизу інших населених пунктів у прикордонні з Україною. Як зазначає Гаюн, це свідчить про те, що винищувач проводив інтенсивний пошук цілей і був піднятий не просто на розвідку, а на цілеспрямоване виявлення безпілотників типу Shahed над Білоруссю. Він пробув на півдні країни до 01:30, але й після його повернення в «Барановичі» безпілотники продовжили заходити до Білорусі.
Дрони-камікадзе були помічені в районі смт Лоїв, с. Асаревичі та с. Кірове. Кірове. Остання група зайшла до Білорусі в районі 02:30, причому їх було відразу 2 одиниці.
Більшість дронів після заходу одразу прямували вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника і далі назад в Україну, але один із дронів пролетів Білоруссю понад 260 км, аж до м. Столин в Брестській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє у Телеграмі моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Перший із безпілотників зайшов на територію РБ близько 23:20 у районі с. Асаревичі. І вже о 23:50 з аеродрому «Барановичі» було піднято винищувач повітряних сил Білорусі, який понад годину літав по всьому південному сходу поблизу прикордоння.
Винищувач помічали в районі міст Річиця, Гомель та поблизу інших населених пунктів у прикордонні з Україною. Як зазначає Гаюн, це свідчить про те, що винищувач проводив інтенсивний пошук цілей і був піднятий не просто на розвідку, а на цілеспрямоване виявлення безпілотників типу Shahed над Білоруссю. Він пробув на півдні країни до 01:30, але й після його повернення в «Барановичі» безпілотники продовжили заходити до Білорусі.
Дрони-камікадзе були помічені в районі смт Лоїв, с. Асаревичі та с. Кірове. Кірове. Остання група зайшла до Білорусі в районі 02:30, причому їх було відразу 2 одиниці.
Більшість дронів після заходу одразу прямували вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника і далі назад в Україну, але один із дронів пролетів Білоруссю понад 260 км, аж до м. Столин в Брестській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Щонайменше п'ять «шахедів» вночі зайшли на територію Білорусі, один з них пролетів понад 260 км, – Гаюн
Сьогодні, 15:33
Затримали на Волині: у Києві чоловік кілька місяців труїв співмешканку заради її грошей та авто
Сьогодні, 15:05