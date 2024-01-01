Щонайменше п'ять «шахедів» вночі зайшли на територію Білорусі, один з них пролетів понад 260 км, – Гаюн

повітряний простір Білорусі за весь період моніторингу: загалом було помічено щонайменше п'ять дронів-камікадзе.



Про це



Перший із безпілотників зайшов на територію РБ близько 23:20 у районі с. Асаревичі. І вже о 23:50 з аеродрому «Барановичі» було піднято винищувач повітряних сил Білорусі, який понад годину літав по всьому південному сходу поблизу прикордоння.



Винищувач помічали в районі міст Річиця, Гомель та поблизу інших населених пунктів у прикордонні з Україною. Як зазначає Гаюн, це свідчить про те, що винищувач проводив інтенсивний пошук цілей і був піднятий не просто на розвідку, а на цілеспрямоване виявлення безпілотників типу Shahed над Білоруссю. Він пробув на півдні країни до 01:30, але й після його повернення в «Барановичі» безпілотники продовжили заходити до Білорусі.



Дрони-камікадзе були помічені в районі смт Лоїв, с. Асаревичі та с. Кірове. Кірове. Остання група зайшла до Білорусі в районі 02:30, причому їх було відразу 2 одиниці.



Більшість дронів після заходу одразу прямували вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника і далі назад в Україну, але один із дронів пролетів Білоруссю понад 260 км, аж до м. Столин в Брестській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч із 30 на 31 липня стався наймасовіший заліт безпілотників типу Shahed уза весь період моніторингу: загалом було помічено щонайменше п'ять дронів-камікадзе.Про це повідомляє у Телеграмі моніторингова група «Беларускі Гаюн».Перший із безпілотників зайшов на територію РБ близько 23:20 у районі с. Асаревичі. І вже о 23:50 з аеродрому «Барановичі» було піднято винищувач повітряних сил Білорусі, який понад годину літав по всьому південному сходу поблизу прикордоння.Винищувач помічали в районі міст Річиця, Гомель та поблизу інших населених пунктів у прикордонні з Україною. Як зазначає Гаюн, це свідчить про те, що винищувач проводив інтенсивний пошук цілей і був піднятий не просто на розвідку, а на цілеспрямоване виявлення безпілотників типу Shahed над Білоруссю. Він пробув на півдні країни до 01:30, але й після його повернення в «Барановичі» безпілотники продовжили заходити до Білорусі.Дрони-камікадзе були помічені в районі смт Лоїв, с. Асаревичі та с. Кірове. Кірове. Остання група зайшла до Білорусі в районі 02:30, причому їх було відразу 2 одиниці.Більшість дронів після заходу одразу прямували вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника і далі назад в Україну, але один із дронів пролетів Білоруссю понад 260 км, аж до м. Столин в Брестській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію