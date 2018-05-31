Померла перша директорка Волинської обласної бібліотеки для юнацтва Марія Мах

Марія Мах.



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"Сьогодні, у цей гарний сонячний день, відійшла у засвіти Марія Михайлівна Мах – наш перший директор, наша наставниця, наша порадниця. Втім, для кожного з нас вона була кимось особливим, бо тільки Господь знає, скільки таємниць звіряли ми їй, скільки мудрих напучувань ми отримали від неї, скільком з нас вона допомогла, а часом і прочуханки доброї кому дала. Так, вона була різною, але незмінно щирою. Як добре, що ми встигли сказати їй все це, коли своєю дружньою бібліотечною родиною відсвяткували у січні її уродини. У травні вона знову завітала до нас, аби вшанувати пам’ять свого чоловіка – українського поета Петра Маха. Нині вона, його кохана Марійка, уже біля нього. Нам її дуже бракуватиме, але Господь покликав її до себе і тепер Вона грітиме нас світлим спогадом про неї. Спочивайте з миром, дорога наша Маріє Михайлівно. Ми любимо вас і молимось за упокій вашої душі", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким покійної. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 липня, відійшла у засвіти перша директорка Волинської обласної бібліотеки для юнацтва, дружина волинського поетаПро це повідомили на фейсбук-сторінці закладу."Сьогодні, у цей гарний сонячний день, відійшла у засвіти Марія Михайлівна Мах – наш перший директор, наша наставниця, наша порадниця. Втім, для кожного з нас вона була кимось особливим, бо тільки Господь знає, скільки таємниць звіряли ми їй, скільки мудрих напучувань ми отримали від неї, скільком з нас вона допомогла, а часом і прочуханки доброї кому дала. Так, вона була різною, але незмінно щирою. Як добре, що ми встигли сказати їй все це, коли своєю дружньою бібліотечною родиною відсвяткували у січні її уродини. У травні вона знову завітала до нас, аби вшанувати пам’ять свого чоловіка – українського поета. Нині вона, його кохана Марійка, уже біля нього. Нам її дуже бракуватиме, але Господь покликав її до себе і тепер Вона грітиме нас світлим спогадом про неї. Спочивайте з миром, дорога наша Маріє Михайлівно. Ми любимо вас і молимось за упокій вашої душі", - йдеться у дописі.

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