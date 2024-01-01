Кличко передав прикордонникам першу партію картографічних дронів Quantum System

Кличко передав прикордонникам першу партію картографічних дронів Quantum System
Віталій Кличко передав Державній прикордонній службі України першу партію – 28 картографічних дронів Quantum System типу «Trinity», оснащених навантаженням «Sony RX1» – RGB камерою. Офіційну угоду Quantum Systems з німецьким благодійним фондом #WeAreAllUkrainians gemeinnützige GmbH, через який дрони передають Києву, було підписано ще у березні.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив мер Києва.

«Сьогодні передав Державній прикордонній службі України першу партію – 28 картографічних дронів Quantum System типу «Trinity», оснащених навантаженням «Sony RX1» – RGB камерою. Про передачу Києву 100 таких найсучасніших дронів домовились з генеральним директором компанії Quantum Systems минулого року під час Саміту Stern Steward у Німеччині. І ось формальності завершені. У березні Quantum Systems підписала офіційну угоду з німецьким благодійним фондом #WeAreAllUkrainians gemeinnützige GmbH, через який дрони передають Києву», – зазначив Кличко.

За його словами, Quantum Systems планує доставляти по 10 дронів Trinity кожних два тижні, доки не передасть всі 100 дронів.
Кличко передав прикордонникам першу партію картографічних дронів Quantum System

«Прикордонники використовуватимуть обладнання для організації контролю кордонів України та реакції на різні виклики. А також для обстеження і картографування інфраструктури. Інструктори SSTLC навчать персонал прикордонної служби після доставки першої партії та будуть відповідальними за всі заходи з підтримки, навчання та логістики», – написав Кличко.
Кличко передав прикордонникам першу партію картографічних дронів Quantum System
Кличко передав прикордонникам першу партію картографічних дронів Quantum System

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Теги: Кличко
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