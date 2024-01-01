Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олексієм Цехошем

Завтра, 1 серпня, у Луцьку відбудеться відспівування ще одного нашого ГерояПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У четвер, 1 серпня, о 12 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Цехоша Олексія Васильовича (26.06.1996 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 27 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.