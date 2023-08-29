У Луцьку відремонтують фотостенд пам'яті загиблих за Україну





Про це в коментарі Олександр Ковальський.



Підприємство оголосило на оновлення стели тендер на 391 тисячу гривень.



"Перший стенд з'явився у 2014 році в пам'ять героям Небесної Сотні. Далі мусили розширювати — про загиблих воїнів в АТО, а потім ООС. З початком війни, на жаль, з'явилася потреба в збільшенні площі, і стенд розширили в ліву сторону до ЦУМа, але далі місця вже немає. Мусимо рахуватися з реальністю ", — зазначив посадовець.

Розмір конструкції фотостенда "Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України" змінювати не будуть, але завдяки оновленню з'явиться місце орієнтовно для 100-120 світлин полеглих захисників із Луцької громади



"Ущільнимо наявні фото, прибравши зайвий простір зверху та знизу, замінимо фотографії, які вже вицвіли, замінимо освітлення і так далі. Завдяки цьому з'являться додаткові місця для того, щоб розмістити фото жителів громади, які загинули за Україну після 24 лютого 2022 року", — сказав Ковальський.



Роботу планують розпочати після 5 серпня. Спершу, зі слів посадовця, це буде робота на виробництві, де будуть готувати всі матеріали, а потому конструкцію оновлять безпосередньо на Театральному майдані.



Ремонт фотостенда в центрі міста, додав Олександр Ковальський, планують завершити до Дня Незалежності України, 24 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку планують провести ремонт стели в пам'ять про загиблих героїв на Театральному майдані. Йдеться про три фотостенди — "Небесна сотня", "Загинули за єдність України", "Герої нескореної України", об'єднані в один.Про це в коментарі Суспільному розповів директор комунального підприємства "Луцькреклама"Підприємство оголосило на оновлення стели тендер на 391 тисячу гривень."Перший стенд з'явився у 2014 році в пам'ять героям Небесної Сотні. Далі мусили розширювати — про загиблих воїнів в АТО, а потім ООС. З початком війни, на жаль, з'явилася потреба в збільшенні площі, і стенд розширили в ліву сторону до ЦУМа, але далі місця вже немає. Мусимо рахуватися з реальністю ", — зазначив посадовець.Розмір конструкції фотостенда "Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України" змінювати не будуть, але завдяки оновленню з'явиться місце орієнтовно для 100-120 світлин полеглих захисників із Луцької громади"Ущільнимо наявні фото, прибравши зайвий простір зверху та знизу, замінимо фотографії, які вже вицвіли, замінимо освітлення і так далі. Завдяки цьому з'являться додаткові місця для того, щоб розмістити фото жителів громади, які загинули за Україну після 24 лютого 2022 року", — сказав Ковальський.Роботу планують розпочати після 5 серпня. Спершу, зі слів посадовця, це буде робота на виробництві, де будуть готувати всі матеріали, а потому конструкцію оновлять безпосередньо на Театральному майдані.Ремонт фотостенда в центрі міста, додав Олександр Ковальський, планують завершити до Дня Незалежності України, 24 серпня.

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