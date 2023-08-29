У Луцьку відремонтують фотостенд пам'яті загиблих за Україну

У Луцьку відремонтують фотостенд пам'яті загиблих за Україну
У Луцьку планують провести ремонт стели в пам'ять про загиблих героїв на Театральному майдані. Йдеться про три фотостенди — "Небесна сотня", "Загинули за єдність України", "Герої нескореної України", об'єднані в один.

Про це в коментарі Суспільному розповів директор комунального підприємства "Луцькреклама" Олександр Ковальський.

Підприємство оголосило на оновлення стели тендер на 391 тисячу гривень.

"Перший стенд з'явився у 2014 році в пам'ять героям Небесної Сотні. Далі мусили розширювати — про загиблих воїнів в АТО, а потім ООС. З початком війни, на жаль, з'явилася потреба в збільшенні площі, і стенд розширили в ліву сторону до ЦУМа, але далі місця вже немає. Мусимо рахуватися з реальністю ", — зазначив посадовець.
Розмір конструкції фотостенда "Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України" змінювати не будуть, але завдяки оновленню з'явиться місце орієнтовно для 100-120 світлин полеглих захисників із Луцької громади

"Ущільнимо наявні фото, прибравши зайвий простір зверху та знизу, замінимо фотографії, які вже вицвіли, замінимо освітлення і так далі. Завдяки цьому з'являться додаткові місця для того, щоб розмістити фото жителів громади, які загинули за Україну після 24 лютого 2022 року", — сказав Ковальський.

Роботу планують розпочати після 5 серпня. Спершу, зі слів посадовця, це буде робота на виробництві, де будуть готувати всі матеріали, а потому конструкцію оновлять безпосередньо на Театральному майдані.

Ремонт фотостенда в центрі міста, додав Олександр Ковальський, планують завершити до Дня Незалежності України, 24 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, Герої, стенд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олексієм Цехошем
Сьогодні, 14:00
На Вінниччині 17-річний хлопець намагався підпалити будівлю ТЦК: йому загрожує довічне
Сьогодні, 13:23
У Луцьку відремонтують фотостенд пам'яті загиблих за Україну
Сьогодні, 13:00
У Луцьку у магазині в 11-річного хлопчика вкрали телефон: злодіїв розшукали
Сьогодні, 12:24
Ховав закладки з наркотиками: 19-річного волинянина спіймали «на гарячому»
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
У Луцьку розширять фотостенд загиблих за Україну У Луцьку розширять фотостенд загиблих за Україну
27 липень, 14:16
У Луцьку біля училища відкрили меморіальні дошки на честь 27 воїнів-випускників. ВІДЕО У Луцьку біля училища відкрили меморіальні дошки на честь 27 воїнів-випускників. ВІДЕО
06 червень, 22:38
На луцькому вокзалі показують відеоролики про загиблих Героїв з Волині. ВІДЕО На луцькому вокзалі показують відеоролики про загиблих Героїв з Волині. ВІДЕО
05 березень, 05:28
Вони назавжди в наших серцях: у Луцьку вшанували пам’ять загиблих Героїв. ФОТО Вони назавжди в наших серцях: у Луцьку вшанували пам’ять загиблих Героїв. ФОТО
29 серпень, 2023, 12:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кличко передав прикордонникам першу партію картографічних дронів Quantum System
Сьогодні, 14:20
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олексієм Цехошем
Сьогодні, 14:00
 0
На Вінниччині 17-річний хлопець намагався підпалити будівлю ТЦК: йому загрожує довічне
Сьогодні, 13:23
 0
У Луцьку відремонтують фотостенд пам'яті загиблих за Україну
Сьогодні, 13:00
 0
У Луцьку у магазині в 11-річного хлопчика вкрали телефон: злодіїв розшукали
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8