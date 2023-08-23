Ховав закладки з наркотиками: 19-річного волинянина спіймали «на гарячому»

Ховав закладки з наркотиками: 19-річного волинянина спіймали «на гарячому»
У Ковелі поліцейські на гарячому затримали закладчика наркотиків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 30 липня, на одній із вулиць Ковеля співробітники сектору боротьби з наркозлочинністю відділу кримінальної поліції Ковельського РУП виявили 19-річного місцевого мешканця, який ховав закладки з, ймовірно, наркотичними речовинами. Дев’ять готових пакунків правоохоронці вилучили у молодика, окрім цього, при собі він мав пристрій для подрібнення та куріння наркотиків.

Збувача заборонених речовин затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів. За процесуального керівництва прокуратури зловмиснику оголосять про підозру, вирішуватиметься також питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Ховав закладки з наркотиками: 19-річного волинянина спіймали «на гарячому»
Ховав закладки з наркотиками: 19-річного волинянина спіймали «на гарячому»


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Теги: волинянин, наркотики
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