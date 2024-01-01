На Волині чиновник міграційної служби вимагав хабарів за виготовлення паспортів





Про це



Співробітники Служби безпеки викрили на корупції керівника одного з районних відділів управління Державної міграційної служби на Волині. Посадовець налагодив незаконний механізм систематичного отримання хабарів при виготовленні документів.



Зокрема, за гроші зловмисник обіцяв не створювати штучні перешкоди при виготовленні внутрішніх та закордонних паспортів.



За попередніми висновками фахівців, зловмисник таким чином отримував до 40 тис. грн. на місяць.



Правоохоронці викрили чиновника «на гарячому» у його службовому кабінеті під час отримання чергового траншу хабара за «сприяння» у виготовленні документів для неповнолітньої дитини.



Наразі керівнику відділу ДМСУ повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).



Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних до незаконної діяльності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ на Волині викрила чиновника міграційної служби, який вимагав хабарів за виготовлення паспортів.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Співробітники Служби безпеки викрили на корупції керівника одного з районних відділів управління Державної міграційної служби на Волині. Посадовець налагодив незаконний механізм систематичного отримання хабарів при виготовленні документів.Зокрема, за гроші зловмисник обіцяв не створювати штучні перешкоди при виготовленні внутрішніх та закордонних паспортів.За попередніми висновками фахівців, зловмисник таким чином отримував до 40 тис. грн. на місяць.Правоохоронці викрили чиновника «на гарячому» у його службовому кабінеті під час отримання чергового траншу хабара за «сприяння» у виготовленні документів для неповнолітньої дитини.Наразі керівнику відділу ДМСУ повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних до незаконної діяльності.

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