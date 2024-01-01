Захисники ліквідували ще 1060 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 1060 російських окупантів
Росія втратила в Україні вже 578 120 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 578120 (+1060)

- танків ‒ 8390 (+9)

- бойових броньованих машин ‒ 16161 (+20)

- артилерійських систем – 16086 (+30)

- РСЗВ – 1131 (+1)

- засоби ППО ‒ 907 (+1)

- літаків – 363 (+0)

- гелікоптерів – 326 (+0)

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12853 (+21)

- крилаті ракети ‒ 2407 (+1)

- кораблі / катери ‒ 28 (+0)

- підводні човни - 1 (+0)

- автомобільної техніки та автоцистерн – 21739 (+52)

- спеціальна техніка ‒ 2697 (+1).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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