Захисники ліквідували ще 1060 російських окупантів
Сьогодні, 11:32
Росія втратила в Україні вже 578 120 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 578120 (+1060)
- танків ‒ 8390 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 16161 (+20)
- артилерійських систем – 16086 (+30)
- РСЗВ – 1131 (+1)
- засоби ППО ‒ 907 (+1)
- літаків – 363 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12853 (+21)
- крилаті ракети ‒ 2407 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21739 (+52)
- спеціальна техніка ‒ 2697 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 578120 (+1060)
- танків ‒ 8390 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 16161 (+20)
- артилерійських систем – 16086 (+30)
- РСЗВ – 1131 (+1)
- засоби ППО ‒ 907 (+1)
- літаків – 363 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12853 (+21)
- крилаті ракети ‒ 2407 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21739 (+52)
- спеціальна техніка ‒ 2697 (+1).
Дані уточнюються.
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