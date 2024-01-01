Захисники ліквідували ще 1060 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 578120 (+1060)



- танків ‒ 8390 (+9)



- бойових броньованих машин ‒ 16161 (+20)



- артилерійських систем – 16086 (+30)



- РСЗВ – 1131 (+1)



- засоби ППО ‒ 907 (+1)



- літаків – 363 (+0)



- гелікоптерів – 326 (+0)



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12853 (+21)



- крилаті ракети ‒ 2407 (+1)



- кораблі / катери ‒ 28 (+0)



- підводні човни - 1 (+0)



- автомобільної техніки та автоцистерн – 21739 (+52)



- спеціальна техніка ‒ 2697 (+1).



Дані уточнюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила в Україні вже 578 120 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 578120 (+1060)- танків ‒ 8390 (+9)- бойових броньованих машин ‒ 16161 (+20)- артилерійських систем – 16086 (+30)- РСЗВ – 1131 (+1)- засоби ППО ‒ 907 (+1)- літаків – 363 (+0)- гелікоптерів – 326 (+0)- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12853 (+21)- крилаті ракети ‒ 2407 (+1)- кораблі / катери ‒ 28 (+0)- підводні човни - 1 (+0)- автомобільної техніки та автоцистерн – 21739 (+52)- спеціальна техніка ‒ 2697 (+1).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію