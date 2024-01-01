ППО вночі збила ракету Х-59 та 89 шахедів

ППО вночі збила ракету Х-59 та 89 шахедів
У ніч на 31 липня росія атакувала Україну ракетою Х-59 та 89 ударними безпілотниками. Сили оборони збили і ракету, і всі дрони.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Запуск ракети ворог провів із повітряного простору окупованої частини Херсонської області, 89 БпЛА Shahed ворог запустив із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Основним напрямком удару була Київська область.

"Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА «Shahed-131/136». Таку ж кількість «шахедів» ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників", – повідомив командувач Повітряних сил.

До відбиття повітряного нападу залучали мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактичну авіацію Повітряних Сил та армійську авіацію Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину.

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Теги: Україна, росія, війна
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