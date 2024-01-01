«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Юрій Макарук

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Юрій Макарук
Сьогодні, 31 липня, "На щиті" на Волинь повертається Герой Юрій Макарук.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Траурний кортеж з тілом полеглого Героя Юрія Макарука прибуде у Любомль сьогодні, орієнтовно з 11.30 до 12.30 год., та рухатиметься по вул. Володимирській - вул. Соборності-вул. О.Довженка до дому полеглого.

За деякий час траурний кортеж вирушить до храму Георгія Побідоносця, де о 13.00 год. розпочнеться заупокійне богослужіння.

По завершенню, близько о 14.00 год на центральній площі міста розпочнеться громадська панахида, після якої траурна хода вирушить на цвинтар.

Просимо жителів міста віддати шану нашому захиснику та гідно провести його в останню земну дорогу", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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