«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Юрій Макарук

Юрій Макарук.



Про це



"Траурний кортеж з тілом полеглого Героя Юрія Макарука прибуде у Любомль сьогодні, орієнтовно з 11.30 до 12.30 год., та рухатиметься по вул. Володимирській - вул. Соборності-вул. О.Довженка до дому полеглого.



За деякий час траурний кортеж вирушить до храму Георгія Побідоносця, де о 13.00 год. розпочнеться заупокійне богослужіння.



По завершенню, близько о 14.00 год на центральній площі міста розпочнеться громадська панахида, після якої траурна хода вирушить на цвинтар.



Просимо жителів міста віддати шану нашому захиснику та гідно провести його в останню земну дорогу", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 липня, "На щиті" на Волинь повертається ГеройПро це повідомили у Любомльській громаді."Траурний кортеж з тілом полеглого Героя Юрія Макарука прибуде у Любомль сьогодні, орієнтовно з 11.30 до 12.30 год., та рухатиметься по вул. Володимирській - вул. Соборності-вул. О.Довженка до дому полеглого.За деякий час траурний кортеж вирушить до храму Георгія Побідоносця, де о 13.00 год. розпочнеться заупокійне богослужіння.По завершенню, близько о 14.00 год на центральній площі міста розпочнеться громадська панахида, після якої траурна хода вирушить на цвинтар.Просимо жителів міста віддати шану нашому захиснику та гідно провести його в останню земну дорогу", - йдеться в повідомленні.

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