Білорусь підняла винищувач через імовірну загрозу російських шахедів, – Гаюн

Білоруські моніторингові канали зафіксували імовірне входження російських "Шахедів" на територію РБ, де через загрозу підняли винищувач.Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн""За інформацією "Беларускі Гаюн", 15 хвилин тому на аеродромі "Барановичі" було піднято в повітря винищувач ВПС РБ. Політ, імовірно, пов'язаний із перехопленням російського безпілотника Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.Також, за даними видання, у вівторок вранці на аеродром "Лунінець" прилетіли 2 вертольоти Мі-8 ВПС РБ."Малоймовірно, що їхній приліт пов'язаний з очікуванням російської ракетної атаки по території України" – зазначає Гаюн.З 15 липня на аеродромі "Бобруйськ" практично щодня чергували вертольоти Мі-8 і Мі-24 ВПС РБ. Причиною нібито є прагнення скоротити підлітний час до кордону з Україною для перехоплення російських "шахедів", що залітають у Білорусь."Вибір аеродрому "Бобруйськ" є невипадковим, оскільки він найближче розташований до кордону", – додає білоруське видання."З 26 липня ми не фіксували прильотів вертольотів ВПС РБ на аеродром "Бобруйськ". Можливо, військові перестали бачити загрозу нових прильотів російських Shahed-136/131 у Білорусь. Судячи з усього, загроза все-таки збереглася", - йдеться в повідомленні.Пізніше видання додало, що ще кілька "шахедів" могли зайти в Білорусь."За даними eRadarrua, один із них рухається над територією Поліського радіаційно-екологічного заповідника в напрямку Чорнобиля. Про захід ще одного з "Шахедів" у Білорусь також пише і канал war_monitor", - зазначає моніторингова група."Також наразі в небі над Білоруссю літає винищувач, який був піднятий з аеродрому "Барановичі" в районі 23:50", - додали у групі.О 00:33 Гаюн зазначив, що у прикордонні з Білоруссю знаходиться 6 "шахедів"."Вони перебувають на півночі Чернігівської області України і war_monitor припускає, що також можуть увійти в Білорусь.Точна кількість "шахедів", які наразі вже в Білорусі, невідома", - повідомляв Гаюн.Нагадаємо, що 13 липня російський "шахед" зайшов у Білорусь о 3 годині ночі і пролетів понад 350 кілометрів, для перехоплення підіймали вертоліт і винищувач.