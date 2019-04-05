В Києві у парку від падіння дерева загинула людина, ще троє поранені





Про це повідомила пресслужба КМДА.



Поліція Києва повідомила, що внаслідок падіння дерева у столичному парку імені Тараса Шевченка загинула жінка. Ще трьох травмованих громадян доставлено до лікарні, одна з потерпілих у важкому стані.



Від падіння дерева поранення отримали чотири людини. Медики госпіталізують їх.



Прибиранням дерева займаються рятувальники КАРС "Київська служба порятунку".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 30 липня, в Києві внаслідок поривів вітру впало дерево у парку імені Тараса Шевченка.Про це повідомила пресслужба КМДА.Поліція Києва повідомила, що внаслідок падіння дерева у столичному парку імені Тараса Шевченка загинула жінка. Ще трьох травмованих громадян доставлено до лікарні, одна з потерпілих у важкому стані.Від падіння дерева поранення отримали чотири людини. Медики госпіталізують їх.Прибиранням дерева займаються рятувальники КАРС "Київська служба порятунку".

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