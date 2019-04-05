В Києві у парку від падіння дерева загинула людина, ще троє поранені

В Києві у парку від падіння дерева загинула людина, ще троє поранені
Вчора, 30 липня, в Києві внаслідок поривів вітру впало дерево у парку імені Тараса Шевченка.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Поліція Києва повідомила, що внаслідок падіння дерева у столичному парку імені Тараса Шевченка загинула жінка. Ще трьох травмованих громадян доставлено до лікарні, одна з потерпілих у важкому стані.

Від падіння дерева поранення отримали чотири людини. Медики госпіталізують їх.

Прибиранням дерева займаються рятувальники КАРС "Київська служба порятунку".

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Теги: Київ, дерево, парк
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