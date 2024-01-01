Масована атака росії: на підступах до Києва збили понад 40 ударних дронів

Масована атака росії: на підступах до Києва збили понад 40 ударних дронів
Під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів. Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника", - йдеться в повідомленні.

"За умов такої щільної і масованої повітряної атаки, наші сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно! В Києві на цю хвилину попередньо без жертв та руйнувань!", - зазначили в КМДА.

Сьогодні вночі Росія здійснила наймасованішу за рік безпілотну атаку на Київ, вранці відправила нову хвилю дронів. Повітряна тривога в місті тривала близько семи годин. Нова почалася через 20 хвилин після відбою.

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Теги: Україна, росія, війна
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