Нагороди загиблого та зниклого безвісти воїнів з Волині отримали їхні родичі. ФОТО

Нагороди загиблого та зниклого безвісти воїнів з Волині отримали їхні родичі. ФОТО
Офіцер відділення рекрутингу та комплектування Луцький РТЦК та СП старший лейтенант Юрій Репчук та очільник Торчинської громади Юрій Кревський вручили родичам загиблого та зниклого безвісти захисників з Торчинської громади державні нагороди.

Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

Орденами «За мужність» ІІІ ступеня Указом Президента України нагородили Андрія Зімича (посмертно) та Сергія Хвеня.

Посмертну нагороду Андрія Зімича отримав його син Дмитро. Старший солдат Андрій Зімич загинув 10 жовтня 2022 року у н.п. Кам'янка Куп'янського району Харківської області обороняючи нашу державу на східних рубежах.
Нагороди загиблого та зниклого безвісти воїнів з Волині отримали їхні родичі. ФОТО


Орден Сергія Хвеня вручили мамі військовослужбовця Мирославі Йосипівні. Сергій Хвень був мобілізований у лави Збройних сил України у липні 2023 року. Зник безвісти 9 лютого 2024 року.
Нагороди загиблого та зниклого безвісти воїнів з Волині отримали їхні родичі. ФОТО

Нагороди загиблого та зниклого безвісти воїнів з Волині отримали їхні родичі. ФОТО
Нагороди загиблого та зниклого безвісти воїнів з Волині отримали їхні родичі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, нагороди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 31 липня
Сьогодні, 09:20
Масована атака росії: на підступах до Києва збили понад 40 ударних дронів
Сьогодні, 09:00
Нагороди загиблого та зниклого безвісти воїнів з Волині отримали їхні родичі. ФОТО
Сьогодні, 08:25
«Боялись, але виконували свою роботу», – бойовий медик з Луцька про виклики на фронті
Сьогодні, 07:31
На Волині здали на макулатуру 6 тонн російської літератури
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Для воїна 14 ОМБр, який монтує міні-фільми про знищення окупантів, вручили бригадний «Оскар» Для воїна 14 ОМБр, який монтує міні-фільми про знищення окупантів, вручили бригадний «Оскар»
06 червень, 21:57
На Волині посмертні нагороди Героїв отримали їхні родини. ФОТО На Волині посмертні нагороди Героїв отримали їхні родини. ФОТО
24 квітень, 02:17
За звільнення Київщини президент нагородив воїнів 14 ОМБР орденами За звільнення Київщини президент нагородив воїнів 14 ОМБР орденами
01 квітень, 22:38
Волинська волонтерка отримала медаль від ОУВ «Запоріжжя» Волинська волонтерка отримала медаль від ОУВ «Запоріжжя»
28 грудень, 2023, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Києві у парку від падіння дерева загинула людина, ще троє поранені
Сьогодні, 09:50
 0
Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 31 липня
Сьогодні, 09:20
 0
Масована атака росії: на підступах до Києва збили понад 40 ударних дронів
Сьогодні, 09:00
 0
Нагороди загиблого та зниклого безвісти воїнів з Волині отримали їхні родичі. ФОТО
Сьогодні, 08:25
 0
«Боялись, але виконували свою роботу», – бойовий медик з Луцька про виклики на фронті
Сьогодні, 07:31
 0
Медіа
відео
1/8