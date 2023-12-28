Нагороди загиблого та зниклого безвісти воїнів з Волині отримали їхні родичі. ФОТО

Юрій Репчук та очільник Торчинської громади Юрій Кревський вручили родичам загиблого та зниклого безвісти захисників з Торчинської громади державні нагороди.



Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.



Орденами «За мужність» ІІІ ступеня Указом Президента України нагородили Андрія Зімича (посмертно) та Сергія Хвеня.



Посмертну нагороду Андрія Зімича отримав його син Дмитро. Старший солдат Андрій Зімич загинув 10 жовтня 2022 року у н.п. Кам'янка Куп'янського району Харківської області обороняючи нашу державу на східних рубежах.



Орден Сергія Хвеня вручили мамі військовослужбовця Мирославі Йосипівні. Сергій Хвень був мобілізований у лави Збройних сил України у липні 2023 року. Зник безвісти 9 лютого 2024 року.



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