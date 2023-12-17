На Волині здали на макулатуру 6 тонн російської літератури

На Волині здали на макулатуру 6 тонн російської літератури
Станом на кінець липня у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва зібрали понад шість тонн російської літератури на макулатуру. Акція розпочалась восени 2022 року.

Таким чином вдалось зібрати 18 388 гривень, які передали у волонтерський фонд "Меценати для солдата" на закупівлю тканини і ниток для в'язання маскувальних сіток, розповіла Суспільному директорка книгозбірні Алла Єфремова.

"Ми всіма можливими засобами допомагаємо нашим захисникам. Ми не спалюємо, а очищуємо наші домівки від ворожого, здаємо макулатуру на потребу", — зазначила Алла Єфремова.

Впродовж липня у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва зібрали 513 кілограмів макулатури. Зібрали 1 550 гривень, які також вже передали волонтерам. Алла Єфремова додала, що бір книг продовжується. Приносити російськомовні книги та видання радянського періоду можна у Волинську бібліотеку для юнацтва щодня з 9:00 до 19:00, крім суботи.

30 липня волонтери та всі охочі могли долучитися до плетення сіток, яке розгорнули на Театральні площі, поблизу бібліотеки.

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Теги: Волинь, Луцьк, російська література, бібліотека
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