На Волині здали на макулатуру 6 тонн російської літератури





Таким чином вдалось зібрати 18 388 гривень, які передали у волонтерський фонд "Меценати для солдата" на закупівлю тканини і ниток для в'язання маскувальних сіток, розповіла Алла Єфремова.



"Ми всіма можливими засобами допомагаємо нашим захисникам. Ми не спалюємо, а очищуємо наші домівки від ворожого, здаємо макулатуру на потребу", — зазначила Алла Єфремова.



Впродовж липня у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва зібрали 513 кілограмів макулатури. Зібрали 1 550 гривень, які також вже передали волонтерам. Алла Єфремова додала, що бір книг продовжується. Приносити російськомовні книги та видання радянського періоду можна у Волинську бібліотеку для юнацтва щодня з 9:00 до 19:00, крім суботи.



30 липня волонтери та всі охочі могли долучитися до плетення сіток, яке розгорнули на Театральні площі, поблизу бібліотеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на кінець липня у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва зібрали понад шість тонн російської літератури на макулатуру. Акція розпочалась восени 2022 року.Таким чином вдалось зібрати 18 388 гривень, які передали у волонтерський фонд "Меценати для солдата" на закупівлю тканини і ниток для в'язання маскувальних сіток, розповіла Суспільному директорка книгозбірні"Ми всіма можливими засобами допомагаємо нашим захисникам. Ми не спалюємо, а очищуємо наші домівки від ворожого, здаємо макулатуру на потребу", — зазначила Алла Єфремова.Впродовж липня у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва зібрали 513 кілограмів макулатури. Зібрали 1 550 гривень, які також вже передали волонтерам. Алла Єфремова додала, що бір книг продовжується. Приносити російськомовні книги та видання радянського періоду можна у Волинську бібліотеку для юнацтва щодня з 9:00 до 19:00, крім суботи.30 липня волонтери та всі охочі могли долучитися до плетення сіток, яке розгорнули на Театральні площі, поблизу бібліотеки.

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