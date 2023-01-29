Українські тенісистки знялися з парного турніру на Олімпіаді

Марта Костюк та Даяна Ястремська знялися з парного розряду на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.



Про це повідомив тренер збірної України Михайло Філіма, - пише



У другому раунді українки повинні були 30 липня зіграти проти представниць Китайського Тайбею Се Шувей та Цао Чіаї.



Однак сьогодні Костюк уже зіграла надзвичайно виснажливий тристовий поєдинок 1/8 фіналу одиночного розряду, в якому здобула вольову перемогу над восьмою ракеткою світу Марією Саккарі з Греції.



Марта провела на корті 2 години 49 хвилин і вже завтра, 31 липня, позмагається у чвертьфіналі з хорваткою Донною Векич.



На тлі такого шаленого розкладу Костюк та Ястремська попросили організаторів змагань перенести їхній парний матч на 31 липня, але ті відмовили й надали Марті лише три години на відпочинок після поєдинку з Саккарі. У підсумку українки вирішили знятися з парного турніру.



Се Шувей та Цао Чіаї автоматично пройшли до 1/4 фіналу, де зіграють проти переможниць матчу між американським дуетом Корі Гауфф / Джессіка Пегула та чеським тандемом Кароліна Мухова / Лінда Носкова.



Таким чином, Україну в парному розряді на Олімпіаді-2024 залишаються представляти лише сестри Людмила та Надія Кіченок, які свій матч 1/8 фіналу проведуть у середу, 31 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські тенісисткитазнялися з парного розряду на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.Про це повідомив тренер збірної України, - пише ТСН У другому раунді українки повинні були 30 липня зіграти проти представниць Китайського Тайбею Се Шувей та Цао Чіаї.Однак сьогодні Костюк уже зіграла надзвичайно виснажливий тристовий поєдинок 1/8 фіналу одиночного розряду, в якому здобула вольову перемогу над восьмою ракеткою світу Марією Саккарі з Греції.Марта провела на корті 2 години 49 хвилин і вже завтра, 31 липня, позмагається у чвертьфіналі з хорваткою Донною Векич.На тлі такого шаленого розкладу Костюк та Ястремська попросили організаторів змагань перенести їхній парний матч на 31 липня, але ті відмовили й надали Марті лише три години на відпочинок після поєдинку з Саккарі. У підсумку українки вирішили знятися з парного турніру.Се Шувей та Цао Чіаї автоматично пройшли до 1/4 фіналу, де зіграють проти переможниць матчу між американським дуетом Корі Гауфф / Джессіка Пегула та чеським тандемом Кароліна Мухова / Лінда Носкова.Таким чином, Україну в парному розряді на Олімпіаді-2024 залишаються представляти лише сестри Людмила та Надія Кіченок, які свій матч 1/8 фіналу проведуть у середу, 31 липня.

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