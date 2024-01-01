Футболіст з Волині виступатиме за клуб Прем'єр-ліги

Едуардом Козиком.



Про це повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке.



Клуб із Ковалівки домовився з Шахтарем про річну оренду Едуарда Козика.



Навесні 21-річний центрбек виступав за "Карпати" (4 матчі, 250 хвилин). Орендна угода львів'ян із гірниками була розрахована на один рік, однак, за нашими даними, була перервана на прохання самого футболіста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Футбольний клуб "Колос" підсилився захисником "Шахтаря", уродженцем ВолиніПро це повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке.Клуб із Ковалівки домовився з Шахтарем про річну оренду Едуарда Козика.Навесні 21-річний центрбек виступав за "Карпати" (4 матчі, 250 хвилин). Орендна угода львів'ян із гірниками була розрахована на один рік, однак, за нашими даними, була перервана на прохання самого футболіста.

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