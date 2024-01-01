Футболіст з Волині виступатиме за клуб Прем'єр-ліги

Футболіст з Волині виступатиме за клуб Прем'єр-ліги
Футбольний клуб "Колос" підсилився захисником "Шахтаря", уродженцем Волині Едуардом Козиком.

Про це повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке.

Клуб із Ковалівки домовився з Шахтарем про річну оренду Едуарда Козика.

Навесні 21-річний центрбек виступав за "Карпати" (4 матчі, 250 хвилин). Орендна угода львів'ян із гірниками була розрахована на один рік, однак, за нашими даними, була перервана на прохання самого футболіста.


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Теги: футбол, Волинь, спорт, Грудки, Камінь-Каширський, Едуард Козик
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