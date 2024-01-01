Футболіст з Волині виступатиме за клуб Прем'єр-ліги
Сьогодні, 02:17
Футбольний клуб "Колос" підсилився захисником "Шахтаря", уродженцем Волині Едуардом Козиком.
Про це повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке.
Клуб із Ковалівки домовився з Шахтарем про річну оренду Едуарда Козика.
Навесні 21-річний центрбек виступав за "Карпати" (4 матчі, 250 хвилин). Орендна угода львів'ян із гірниками була розрахована на один рік, однак, за нашими даними, була перервана на прохання самого футболіста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке.
Клуб із Ковалівки домовився з Шахтарем про річну оренду Едуарда Козика.
Навесні 21-річний центрбек виступав за "Карпати" (4 матчі, 250 хвилин). Орендна угода львів'ян із гірниками була розрахована на один рік, однак, за нашими даними, була перервана на прохання самого футболіста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські тенісистки знялися з парного турніру на Олімпіаді
Сьогодні, 03:41
Футболіст з Волині виступатиме за клуб Прем'єр-ліги
Сьогодні, 02:17
31 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
США передадуть Україні ракети для винищувачів F-16
30 липень, 23:19