Волинь зустріла евакуаційний потяг з Покровська, Торецька та Сіверська

На Волинь прибув прибув восьмий евакуаційний потяг з Донеччини.Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.Черговий евакуаційний потяг з Донецької області прибув на Волинь. Цього разу евакуювалися жителі 12 громад, наближених до лінії фронту, зокрема Покровської, Торецької та Сіверської.Всього 73 жителі Донеччини, серед них 21 дитина та 7 осіб з інвалідністю. Люди також взяли з собою домашніх улюбленців, адже в евакуаційних потягах дозволено перевозити тварин.На Волині донецькі родини традиційно зустріли працівники обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, соціальні працівники, психологи та поліцейські. Співробітники ДСНС супроводили людей від вагонів евакуаційного потягу до автобусів та надали психологічну допомогу тим, хто її потребував.Прихисток донеччанам запропонували громади Камінь-Каширського району. Загалом у липні Волинська область прийняла 263 вимушено евакуйованих жителів донецьких громад, серед них безпечний дім змушені були шукати 59 дітей.