США передадуть Україні ракети для винищувачів F-16

США нададуть Україні різні ракети для винищувачів F-16Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на The Wall Street Journal.Серед іншого, Вашингтон передасть Києву ракети класу «повітря-повітря» AIM-120C-8 AMRAAM та AIM-9X, а також протирадіолокаційні ракети класу «повітря-земля» AGM-88 HARM. Також Сполучені Штати нададуть інше «сучасне озброєння» для F-16, але про яку саме номенклатуру йдеться, поки не уточнюється. Коли саме розпочнеться постачання, поки що не повідомляється.Як пише видання з посиланням на офіційних осіб США, цього року очікується, що будуть готові близько 20 льотчиків у різних напрямках навчання в США, Нідерландах і Данії.Наприкінці травня 2024 року перша група українських пілотів завершила курс навчання на винищувачах F-16 у США. Вони проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Нацгвардії в Тусоні в штаті Арізона з жовтня 2023 року. Після закінчення навчання пілоти вирушили до Європи для проходження додаткової підготовки.Влада України просила надати винищувачі F-16 від початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки.