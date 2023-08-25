США передадуть Україні ракети для винищувачів F-16

США передадуть Україні ракети для винищувачів F-16
США нададуть Україні різні ракети для винищувачів F-16

Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на The Wall Street Journal.

Серед іншого, Вашингтон передасть Києву ракети класу «повітря-повітря» AIM-120C-8 AMRAAM та AIM-9X, а також протирадіолокаційні ракети класу «повітря-земля» AGM-88 HARM. Також Сполучені Штати нададуть інше «сучасне озброєння» для F-16, але про яку саме номенклатуру йдеться, поки не уточнюється. Коли саме розпочнеться постачання, поки що не повідомляється.

Як пише видання з посиланням на офіційних осіб США, цього року очікується, що будуть готові близько 20 льотчиків у різних напрямках навчання в США, Нідерландах і Данії.

Наприкінці травня 2024 року перша група українських пілотів завершила курс навчання на винищувачах F-16 у США. Вони проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Нацгвардії в Тусоні в штаті Арізона з жовтня 2023 року. Після закінчення навчання пілоти вирушили до Європи для проходження додаткової підготовки.

Влада України просила надати винищувачі F-16 від початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки.

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Теги: Україна, F-16, США, підготовка, ракети
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