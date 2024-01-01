У Луцьку молода дівчина наковталася таблеток і померла в лікарні





Як повідомили власні джерела телеканалу



В поліції цей факт підтвердили.



«Декілька днів тому вона випила таблетки. Намагалась отруїтись. Батьки помітили, що дівчині стало зле та відвезли її до лікарні. Лікарі кілька днів намагались її врятувати, однак 25 липня дівчина померла», – розповіли в ГУНП у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку молода дівчина вчинила самогубство, ймовірно, через нерозділене кохання.Як повідомили власні джерела телеканалу Конкурент TV лучанка віком приблизно 20 років наковталася таблеток та потрапила до лікарні у реанімаційне відділення.В поліції цей факт підтвердили.«Декілька днів тому вона випила таблетки. Намагалась отруїтись. Батьки помітили, що дівчині стало зле та відвезли її до лікарні. Лікарі кілька днів намагались її врятувати, однак 25 липня дівчина померла», – розповіли в ГУНП у Волинській області.

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