На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Макарук

На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Макарук
Чергова трагічна звістка надійшла з фронту на Волинь. У боротьбі з російськими окупантами загинув воїн з Любомля.

Про це повідомляють на сторінці Любомльської міської територіальної громади.

28.07.2024 біля населеного пункту Стариця, Чугуївського району, Харківської області в бою за Україну та її незалежність, мужньо виконавши свій військовий обов’язок загинув житель м. Любомль, солдат Макарук Юрій Анатолійович,08.06.1982 р.н.

Про день та час зустрічі Воїна громаду буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Любомль, війна, загибель, Втрата, Юрій Макарук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Макарук
Сьогодні, 21:16
Збірна України з футболу вилетіла з Олімпіади
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 липня
Сьогодні, 20:00
«Позиції окупантів знаходилися за 150 метрів», - один із найкращих командирів танкового екіпажу 5 ОТБ
Сьогодні, 19:04
На Волині затримали п'яного водія вантажівки
Сьогодні, 18:07
Схожі новини
На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Логвинюк На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Логвинюк
19 липень, 02:17
На Донеччині загинув воїн-лучанин Юрій Футала На Донеччині загинув воїн-лучанин Юрій Футала
10 липень, 20:35
На війні загинув воїн з Волині Валентин Шелепіна На війні загинув воїн з Волині Валентин Шелепіна
08 липень, 20:35
На Донеччині загинув воїн з Волині Руслан Рябий На Донеччині загинув воїн з Волині Руслан Рябий
24 червень, 21:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Макарук
Сьогодні, 21:16
 0
Збірна України з футболу вилетіла з Олімпіади
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 липня
Сьогодні, 20:00
 0
«Позиції окупантів знаходилися за 150 метрів», - один із найкращих командирів танкового екіпажу 5 ОТБ
Сьогодні, 19:04
 0
На Волині затримали п'яного водія вантажівки
Сьогодні, 18:07
 0
Медіа
відео
1/8