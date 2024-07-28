На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Макарук





Про це повідомляють на сторінці Любомльської міської територіальної громади.



28.07.2024 біля населеного пункту Стариця, Чугуївського району, Харківської області в бою за Україну та її незалежність, мужньо виконавши свій військовий обов’язок загинув житель м. Любомль, солдат Макарук Юрій Анатолійович,08.06.1982 р.н.



Про день та час зустрічі Воїна громаду буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чергова трагічна звістка надійшла з фронту на Волинь. У боротьбі з російськими окупантами загинув воїн з Любомля.Про це повідомляють на сторінці Любомльської міської територіальної громади.28.07.2024 біля населеного пункту Стариця, Чугуївського району, Харківської області в бою за Україну та її незалежність, мужньо виконавши свій військовий обов’язок загинув житель м. Любомль, солдат,08.06.1982 р.н.Про день та час зустрічі Воїна громаду буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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