Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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