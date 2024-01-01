«Позиції окупантів знаходилися за 150 метрів», - один із найкращих командирів танкового екіпажу 5 ОТБ

, позивний “Спартан”. Один із найкращих командирів танкового екіпажу 5 Окремої танкової бригади. Головний сержант танкової роти. Один із тих, хто здатний забезпечити успіх на полі бою.Його історію розповіли у відділі зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”.До армії він устиг попрацювати водієм, з 2016 року він на службі в Сухопутних військах Збройних Сил України, брав участь в АТО/ООС. Повернувшись до мирного життя, став майстром-монтажником натяжних конструкцій для стель. Будував мирні плани цивільного життя… Але все змінила рашистська агресія…24 лютого 2022 року він добровільно прибув у ТЦК та СП, а вже наступного дня отримав зброю. Вибув у визначений підрозділ. Потім були бої на Сході: під Лисичанськом, Бахмутом, Соледаром, Сіверськом, Авдіївкою та на інших гарячих напрямках. Починав як навідник гармати, згодом став командиром танка, головним сержантом взводу, головним сержантом роти і зараз чекає подання на офіцера, щоб стати командиром взводу.І хоча військовослужбовець уже фактично 10 років свого життя віддав війську, В’ячеслав встиг побудувати сім’ю – 1 жовтня 2022 року одружився на коханій дівчині, а в грудні 2023 став батьком чудового хлопчика. У свої 28 років молодший сержант чітко розуміє, кого боронить від навали загарбників!В’ячеслав – відкрита і комунікабельна людина, у нього багато цікавих бойових (і не тільки історій), які варті того, щоб стати основою для захоплюючого телесеріалу. Але зараз час воювати, а не зніматися в кіно. Тому наразі лише коротка зустріч і лаконічний діалог із уже досвідченим танкістом.Свій танк він зазвав “Спартою”. Ну, все логічно: раз командир має позивний “Спартан», то й бойова машина відповідно називається. У травні 2022 року танкісти його підрозділу потрапили на Бахмутський напрямок. Це було бойове хрещення під час повномасштабного вторгнення окупантів. Тоді внаслідок бойових дій екіпаж “Спартана” знищив ворожий танк, який знаходився в «зеленці» (снаряд пробив моторний відсік ворожої броньованої потвори), а також прошив наскрізь БМП противника. Але цей успіх в залік екіпажові “Спартана”, де він був навідником гармати, не зарахували: хоч і було відеопідтвердження знищення ворожої техніки, згодом воно, каже військовослужбовець, кудись пропало…Після перших виснажливих боїв “Спартан” пройшов курси перепідготовки з Т-64 на Т-72, був призначений командиром танка. На його бойовому рахунку є офіційно підтверджені знищені жива сила і техніка ворога, ліквідований польовий склад боєкомплекту. Особливо непросто було досягати влучного ураження цілей із закритих позицій, але і цей елемент сучасного бою екіпаж освоїв.Власне, і цю військову науку, і багато інших особливостей сучасного бою у складі 5 ОТБр “Спартан” передає побратимам на посаді головного сержанта танкової роти.Наприкінці літа 2022 року підрозділ прибув у район н. п. Піски на Донеччині. Екіпаж отримав завдання очистити від ворога лісопосадку. Сказали, що до неї орієнтовно 1500 метрів. Дорогою до цілі танк заїхав під міст і… Виявилося, що позиції окупантів знаходяться максимум за 150 метрів!“Ми почали працювати, – пригадує “Спартан”. – У якийсь момент я побачив два кулеметних розрахунки, які вели шквальний вогонь по нашому танку. Тоді, чесно кажучи, я зрозумів, що відчуває психологічно кожен танкіст, коли по його машині летить шквал свинцю… Та й напрямок їхньої стрільби цілком міг бути коригуванням для протитанкових засобів противника. Або щоб відволікти увагу, і хтось із ПТРК може підкрастися збоку і спалити нас… Кілька влучних пострілів, і окупанти вгамувалися назавжди! Ми тоді повністю виконали бойове завдання і відійшли на своїх”.Чи страшно на війні? “Якщо хтось це заперечує, то не вірте! Спочатку всім страшно. І мені особисто також! Бо ж не знаєш, що тебе чекає…Але перед кожним виїздом налаштовує себе морально: це потрібно для захисту своєї сім’ї, нашої держави! А коли вже танк рушив, страх зникає. Виникає адреналін, який стимулює до максимальної концентрації на виконанні завдання. А успіх залежить, звичайно, не тільки від тебе самого. І від екіпажу, і він командирів, і від злагодженості та довіри…”, – переконаний.“Спартан” чесно каже, що знає випадки, коли деякі військовослужбовці намагаються зняти стрес вживанням алкоголю. А в результаті? І притягнення до дисциплінарної відповідальності, і великий штраф, і, найголовніше, смертельна небезпека під час виконання бойового завдання! І – ніякого позитиву “на виході”!Що сказав би тим, хто намагається всіма правдами і неправдами уникнути мобілізації? “Треба усвідомити, що рано чи пізно війна торкнеться кожного. Тому час, який залишився в цивільному житті, треба використовувати раціонально, готуватися до військової служби. А коли мобілізація відбудеться, то треба максимально повно опанувати свою військову спеціальність. Це дуже потім допоможе в бою і самому вижити, і побратимам допомогти, і успішно виконати завдання. А тут є досвідчені хлопці, які допоможуть отримати і специфічні знання з власного бойового досвіду”.