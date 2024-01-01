Зеленський на Волині: ситуація в енергетиці не буде простою

На Волині президентпровів зустріч із виробниками в межах економічної платформи «Зроблено в Україні», під час якої заявив, що ситуація в енергетиці не буде простою, але уряд робить усе можливе для її поліпшення.Про це повідомляється на сайті глави держави.«Хочу подякувати за робочі місця, за те, що ви в Україні, за те, що ви підтримуєте українську економіку, що є справжніми платниками податків. Це дуже важливо для держави, щоб вона жила й розвивалась», – сказав Зеленський на зустрічі з волинськими виробниками.Окрему увагу під час зустрічі приділили енергетичним та безпековим питанням у регіоні. Президент зауважив, що поки триває війна, ситуація в енергетиці не буде простою, але уряд робить усе можливе для її поліпшення.Він також наголосив, що ворог намагається посіяти паніку в прикордонних областях, і закликав довіряти лише українським офіційним джерелам інформації.Перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економікирозповіла, що цього року в межах платформи «Зроблено в Україні»зможуть отримати 1,6 млрд грн. Ідеться про гранти, кредитні програми, компенсації за вітчизняну сільгосптехніку та понад 20 млн грн субвенції на придбання шкільних автобусів, які виробляють у регіоні.«Нині підтримувати вітчизняного виробника – питання нашої безпеки, не лише економічної. Адже до 40% від купівлі українських товарів повертається назад українцям у вигляді зарплат, податків і зборів. І саме завдяки бізнесу ми маємо ресурс підтримувати наш сектор безпеки та оборони», – зазначила Свириденко.