Судили лучанина, який вдарив чоловіка ножем

Судили лучанина, який вдарив чоловіка ножем
П'ять років позбавлення волі – постановлено вирок волинянину,
який вдарив чоловіка ножем.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 32-річним мешканцем Луцька 23-річному чоловікові тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).

Доведено, що пізно увечері 15 грудня 2023 року на сходинковій клітці будинку на вулиці Січовій у Луцьку зловмисник у ході конфлікту вдарив потерпілого ножем, спричинивши травми.

Визнаному винуватим у вчиненні цього злочину чоловікові суд призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі.

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Теги: лучанин, ніж, суд
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