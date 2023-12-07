Судили лучанина, який вдарив чоловіка ножем
Сьогодні, 17:46
П'ять років позбавлення волі – постановлено вирок волинянину,
який вдарив чоловіка ножем.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 32-річним мешканцем Луцька 23-річному чоловікові тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).
Доведено, що пізно увечері 15 грудня 2023 року на сходинковій клітці будинку на вулиці Січовій у Луцьку зловмисник у ході конфлікту вдарив потерпілого ножем, спричинивши травми.
Визнаному винуватим у вчиненні цього злочину чоловікові суд призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі.
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який вдарив чоловіка ножем.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 32-річним мешканцем Луцька 23-річному чоловікові тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України).
Доведено, що пізно увечері 15 грудня 2023 року на сходинковій клітці будинку на вулиці Січовій у Луцьку зловмисник у ході конфлікту вдарив потерпілого ножем, спричинивши травми.
Визнаному винуватим у вчиненні цього злочину чоловікові суд призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі.
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