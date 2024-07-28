На Харківщині загинув Герой з Луцька Юрій Кушнір

Юрій Кушнір.



Про це Ігор Поліщук.



На жаль, маємо ще одну втрату.



"Лучанин Кушнір Юрій Іванович, 02.05.1990 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду механіка-водія 2 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону.



Матрос Кушнір Юрій Іванович загинув 28.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тихе Харківської області", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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