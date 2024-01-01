Азовці отримають 2 MINI SHARK для артилерійської аеророзвідки





До масштабного збору, розпочатого в березні, долучились понад 275 000 донаторів. 274 193 з них – учасники програми лояльності «EVA МОЗАЇКА», які переказали 2 106 173 грн у вигляді бонусів. Решту необхідної суми було зібрано на сторінці проєкту на сайті фонду KOLO. Величезний внесок у закриття збору зробили компанії DOU та Djinni переказами по 300 000 грн кожна, а також група анонімних корпоративних донорів фонду KOLO – 3 720 229 гривень.



«Ми безмежно вдячні всім донаторам за те, що необхідну суму вдалося зібрати доволі швидко. Дякуємо і партерам з tech-спільноти KOLO за ефективну спільну комунікацію, яка стала запорукою успіху. Комплекси дорожчають, тож будь-яке зволікання грало б проти нас. Та й зібрати кошти на міні-шарки – це лише частина справи. Їх треба виготовити, на що також є черга і потрібен певний час – дуже цінний ресурс в умовах війни», – прокоментувала керівниця PR-напряму EVA Олександра Гнатик.



Загальна сума збору для закупівлі 2 комплексів MINI SHARK склала 7 102 141 грн. До складу 1 комплексу входять: безпілотник із денною оптикою, безпілотник із тепловізійною оптикою, пункт дистанційного пілотування, рюкзак на два крила та два транспортувальні ящики.



«Такі чудові борти-розвідники рятують чимало життів наших захисників. Ми раді та дуже вдячні, що небайдужі українські бізнеси та громадяни включилися, щоб допомогти втілити цей проєкт в життя — саме завдяки вам ми вже все замовили! Хоча на ці комплекси зберігається довга черга, виробник пішов нам на зустріч і пообіцяв передати борти для АЗОВу на фронт вже в грудні», – розповів Яр Бірзул, CEO фонду KOLO.



Головне призначення MINI SHARK – виявлення наземних цілей, фіксація та передача даних. Серед переваг – компактність, швидкість розгортання, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та відеокамери з чітким зображенням. Ці БпЛА можна запускати з руки. Вони мають функцію автономної посадки фюзеляжем. Все це робить їх дуже зручними та незамінно корисними у роботі артилерії.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В межах спільного проєкту «Розправ крила» мережа магазинів EVA та фонд tech-спільноти KOLO зібрали кошти на 2 безпілотні комплекси MINI SHARK для артилерійської розвідки бригади НГУ «АЗОВ» вартістю понад 7 млн грн.До масштабного збору, розпочатого в березні, долучились понад 275 000 донаторів. 274 193 з них – учасники програми лояльності «EVA МОЗАЇКА», які переказали 2 106 173 грн у вигляді бонусів. Решту необхідної суми було зібрано на сторінці проєкту на сайті фонду KOLO. Величезний внесок у закриття збору зробили компанії DOU та Djinni переказами по 300 000 грн кожна, а також група анонімних корпоративних донорів фонду KOLO – 3 720 229 гривень.«Ми безмежно вдячні всім донаторам за те, що необхідну суму вдалося зібрати доволі швидко. Дякуємо і партерам з tech-спільноти KOLO за ефективну спільну комунікацію, яка стала запорукою успіху. Комплекси дорожчають, тож будь-яке зволікання грало б проти нас. Та й зібрати кошти на міні-шарки – це лише частина справи. Їх треба виготовити, на що також є черга і потрібен певний час – дуже цінний ресурс в умовах війни», – прокоментувала керівниця PR-напряму EVAЗагальна сума збору для закупівлі 2 комплексів MINI SHARK склала 7 102 141 грн. До складу 1 комплексу входять: безпілотник із денною оптикою, безпілотник із тепловізійною оптикою, пункт дистанційного пілотування, рюкзак на два крила та два транспортувальні ящики.«Такі чудові борти-розвідники рятують чимало життів наших захисників. Ми раді та дуже вдячні, що небайдужі українські бізнеси та громадяни включилися, щоб допомогти втілити цей проєкт в життя — саме завдяки вам ми вже все замовили! Хоча на ці комплекси зберігається довга черга, виробник пішов нам на зустріч і пообіцяв передати борти для АЗОВу на фронт вже в грудні», – розповів, CEO фонду KOLO.Головне призначення MINI SHARK – виявлення наземних цілей, фіксація та передача даних. Серед переваг – компактність, швидкість розгортання, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та відеокамери з чітким зображенням. Ці БпЛА можна запускати з руки. Вони мають функцію автономної посадки фюзеляжем. Все це робить їх дуже зручними та незамінно корисними у роботі артилерії.

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