У Луцьку затримали неповнолітнього водія, який порушив правила дорожнього руху





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



"Нещодавно ми помітили автомобіль марки Mercedes, який рухався з порушенням ПДР проспектом Волі.



З’ясувалося, що транспортним засобом керував 17-річний юнак. А також він ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії", - йдеться в вповідомленні.



Поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими правопорушеннями.



"Шановні батьки, будьте пильними щодо своїх дітей!" - наголошують у патрульній поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неповнолітній порушив ПДР: волинські патрульні склали протокол.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Нещодавно ми помітили автомобіль марки Mercedes, який рухався з порушенням ПДР проспектом Волі.З’ясувалося, що транспортним засобом керував 17-річний юнак. А також він ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії", - йдеться в вповідомленні.Поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими правопорушеннями."Шановні батьки, будьте пильними щодо своїх дітей!" - наголошують у патрульній поліції.

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