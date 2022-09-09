У Луцьку затримали неповнолітнього водія, який порушив правила дорожнього руху

У Луцьку затримали неповнолітнього водія, який порушив правила дорожнього руху
Неповнолітній порушив ПДР: волинські патрульні склали протокол.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Нещодавно ми помітили автомобіль марки Mercedes, який рухався з порушенням ПДР проспектом Волі.

З’ясувалося, що транспортним засобом керував 17-річний юнак. А також він ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії", - йдеться в вповідомленні.

Поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими правопорушеннями.

"Шановні батьки, будьте пильними щодо своїх дітей!" - наголошують у патрульній поліції.

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Теги: Волинь, неповнолітній, протокол
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