У Луцьку попрощалися з Героєм Михайлом Кузьмою
Сьогодні, 15:32
Сьогодні, 30 липня, у Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу воїна Михайла Кузьму, який віддав життя за Україну.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Кузьма Михайло Михайлович (11.11.1989 року народження) загинув 26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилася і заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
Після траурної служби труну з тілом Михайла Кузьми пронесли Театральним майданом, де лучани зустріли його на колінах, віддаючи останню шану.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Кузьма Михайло Михайлович (11.11.1989 року народження) загинув 26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилася і заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
Після траурної служби труну з тілом Михайла Кузьми пронесли Театральним майданом, де лучани зустріли його на колінах, віддаючи останню шану.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку попрощалися з Героєм Михайлом Кузьмою
Сьогодні, 15:32