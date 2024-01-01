У Луцьку попрощалися з Героєм Михайлом Кузьмою

У Луцьку попрощалися з Героєм Михайлом Кузьмою
Сьогодні, 30 липня, у Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу воїна Михайла Кузьму, який віддав життя за Україну.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Лучанин Кузьма Михайло Михайлович (11.11.1989 року народження) загинув 26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилася і заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.

Після траурної служби труну з тілом Михайла Кузьми пронесли Театральним майданом, де лучани зустріли його на колінах, віддаючи останню шану.
У Луцьку попрощалися з Героєм Михайлом Кузьмою

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з Героєм Михайлом Кузьмою
У Луцьку попрощалися з Героєм Михайлом Кузьмою
У Луцьку попрощалися з Героєм Михайлом Кузьмою
У Луцьку попрощалися з Героєм Михайлом Кузьмою
У Луцьку попрощалися з Героєм Михайлом Кузьмою


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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