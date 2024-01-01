В ніч на 31 липня можливі затримки під час перетину кордону: що відомо





Про це



"Починаючи з 23:00 год. 30 липня 2024 року Держмитслужбою заплановано проведення технічних робіт з оновлення серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів. Орієнтовно технічні роботи триватимуть близько 6 годин", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що під час їх проведення можливі перебої функціонування програмного забезпечення, яке використовується посадовими особами митниць у пунктах пропуску, із загальним збереженням його працездатності. Тобто можливим буде здійснення пропуску через державний кордон осіб, товарів та транспортних засобів з імовірними затримками.



"Водночас, звертаємо увагу, що під час проведення технічних робіт неможливим буде здійснення пропуску у пункті пропуску «Ужгород-автомобільний» Закарпатської митниці. Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні перетину кордону", - наголошують у митній службі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 31 липня можливі затримки при перетині кордону.Про це повідомляють у пресслужбі Державної митної служби України."Починаючи з 23:00 год. 30 липня 2024 року Держмитслужбою заплановано проведення технічних робіт з оновлення серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів. Орієнтовно технічні роботи триватимуть близько 6 годин", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що під час їх проведення можливі перебої функціонування програмного забезпечення, яке використовується посадовими особами митниць у пунктах пропуску, із загальним збереженням його працездатності. Тобто можливим буде здійснення пропуску через державний кордон осіб, товарів та транспортних засобів з імовірними затримками."Водночас, звертаємо увагу, що під час проведення технічних робіт неможливим буде здійснення пропуску у пункті пропуску «Ужгород-автомобільний» Закарпатської митниці. Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні перетину кордону", - наголошують у митній службі.

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