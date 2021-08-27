На Волині засудили жителя Рівненщини, який перевозив майже 30 кілограмів бурштину

На Волині засудили жителя Рівненщини, який перевозив майже 30 кілограмів бурштину
На Волині судили жителя Рівненщини, якого визнали винним у незаконному зберіганні та перевезенні бурштину.

Про це пише Суспільне.

В авто у чоловіка знайшли майже 30 кілограмів каміння невідомого походження.

Обвинуваченому призначили чотири роки позбавлення волі, замінивши його на два роки іспитового терміну.Відповідний вирок винесли у Маневицькому районному суді 26 липня 2024 року.

Затримали обвинуваченого у листопаді 2023 року. Ним виявився депутат однієї із сільських рад на Рівненщині. За даними слідства, чоловік за 100 доларів погодився перевезти з Рівненщини на автовокзал у Ковелі запломбований пакунок. Для цього він позичив автомобіль у свого родича. На блокпості при в`їзді в Волинську область чоловіка зупинили працівники поліції. При огляді машини у багажнику виявили майже 30 кілограмів бурштину-сирцю, вартістю понад 800 тисяч гривень.

Під час розгляду справи у суді чоловік свою провину визнав повністю. Вилучений бурштин конфіскували в дохід держави.

Що відомо про закон щодо регулювання видобутку бурштину в Україні

У грудні 2019-го Верховна рада ухвалила закон про регулювання видобутку бурштину. Він передбачає видачу дозволів на видобуток на певних земельних ділянках, також він вносить зміни до Земельного кодексу, якими передбачається проведення розвідувальних робіт щодо пошуку покладів бурштину.

Водночас закон запроваджує кримінальну відповідальність за незаконний видобуток і відповідальність за недотримання вимог рекультивації.

16 жовтня 2020 року на Волині відбувся перший аукціон легально видобутого бурштину. Продавали каміння масою від кількох грамів до пів кілограма.

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Теги: Волинь, бурштин, суд
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