Зник безвісти три місяці тому: на Волині розшукують 36-річного чоловіка
Сьогодні, 14:00
Луцькі оперативники розшукують безвісти зниклого 36-ріного волинянина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Разумова Олександра Сергійовича, 15 квітня 1988 року народження, жителя села Колодеже Луцького району.
Розшукуваний у квітні пішов з дому і до цього часу не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
"Звертаємося до громадян, який відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити за номерами телефонів: 0665403692. 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Разумова Олександра Сергійовича, 15 квітня 1988 року народження, жителя села Колодеже Луцького району.
Розшукуваний у квітні пішов з дому і до цього часу не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
"Звертаємося до громадян, який відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити за номерами телефонів: 0665403692. 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.
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Коментарі 1
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