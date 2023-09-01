Зник безвісти три місяці тому: на Волині розшукують 36-річного чоловіка

Зник безвісти три місяці тому: на Волині розшукують 36-річного чоловіка
Луцькі оперативники розшукують безвісти зниклого 36-ріного волинянина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Разумова Олександра Сергійовича, 15 квітня 1988 року народження, жителя села Колодеже Луцького району.

Розшукуваний у квітні пішов з дому і до цього часу не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.

"Звертаємося до громадян, який відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити за номерами телефонів: 0665403692. 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.
Зник безвісти три місяці тому: на Волині розшукують 36-річного чоловіка

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Теги: волинянин, розшук, поліція
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