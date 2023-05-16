Зеленський – на Волині: президент оглянув будівництво фортифікацій на кордоні з Білоруссю

Володимир Зеленський відвідав Волинську область, де оглянув будівництво фортифікаційних споруд. Також він провів безпекову нараду щодо захисту державного кордону в областях, які межують з росією та Білоруссю.



Про це Зеленський



"Волинь. Будівництво фортифікацій і безпекова нарада щодо наших північних регіонів. Основна увага – захисту нашого державного кордону в областях, які межують із Росією та Білоруссю. Продовжуємо посилювати український кордон. Дякую всім, хто працює заради захисту й міцності України", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 липня, президент Українивідвідав Волинську область, де оглянув будівництво фортифікаційних споруд. Також він провів безпекову нараду щодо захисту державного кордону в областях, які межують з росією та Білоруссю.Про це Зеленський повідомив у соцмережах."Волинь. Будівництво фортифікацій і безпекова нарада щодо наших північних регіонів. Основна увага – захисту нашого державного кордону в областях, які межують із Росією та Білоруссю. Продовжуємо посилювати український кордон. Дякую всім, хто працює заради захисту й міцності України", - йдеться в повідомленні.

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