Зеленський – на Волині: президент оглянув будівництво фортифікацій на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 13:41
Сьогодні, 30 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав Волинську область, де оглянув будівництво фортифікаційних споруд. Також він провів безпекову нараду щодо захисту державного кордону в областях, які межують з росією та Білоруссю.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
"Волинь. Будівництво фортифікацій і безпекова нарада щодо наших північних регіонів. Основна увага – захисту нашого державного кордону в областях, які межують із Росією та Білоруссю. Продовжуємо посилювати український кордон. Дякую всім, хто працює заради захисту й міцності України", - йдеться в повідомленні.
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Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
"Волинь. Будівництво фортифікацій і безпекова нарада щодо наших північних регіонів. Основна увага – захисту нашого державного кордону в областях, які межують із Росією та Білоруссю. Продовжуємо посилювати український кордон. Дякую всім, хто працює заради захисту й міцності України", - йдеться в повідомленні.
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