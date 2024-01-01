Допоміг виїхати за кордон 278 військовозобов'язаним чоловікам – лучанин постане перед судом
Сьогодні, 13:00
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду
обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразову
організацію 33-річним жителем Луцька незаконного переправлення осіб
через державний кордон України, вчинену з корисливих мотивів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, судимий уже за такий злочин працівник
підприємства, яке здійснює міжнародні перевезення пасажирів
автотранспортом, забезпечував внесення відомостей про
військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв цього підприємства.
У такий спосіб упродовж червня-листопада 2022 року він уможливив
виїзд у країни Євросоюзу 278 чоловіків.
Виїжджали громадяни за кордон власним транспортом, який жодного
стосунку до підприємства не мав.
За свої «послуги» волинянин отримав 445 тисяч гривень.
Невдовзі він постане перед судом.
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обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразову
організацію 33-річним жителем Луцька незаконного переправлення осіб
через державний кордон України, вчинену з корисливих мотивів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, судимий уже за такий злочин працівник
підприємства, яке здійснює міжнародні перевезення пасажирів
автотранспортом, забезпечував внесення відомостей про
військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв цього підприємства.
У такий спосіб упродовж червня-листопада 2022 року він уможливив
виїзд у країни Євросоюзу 278 чоловіків.
Виїжджали громадяни за кордон власним транспортом, який жодного
стосунку до підприємства не мав.
За свої «послуги» волинянин отримав 445 тисяч гривень.
Невдовзі він постане перед судом.
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