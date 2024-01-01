Допоміг виїхати за кордон 278 військовозобов'язаним чоловікам – лучанин постане перед судом

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до судуобвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразовуорганізацію 33-річним жителем Луцька незаконного переправлення осібчерез державний кордон України, вчинену з корисливих мотивів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, судимий уже за такий злочин працівникпідприємства, яке здійснює міжнародні перевезення пасажирівавтотранспортом, забезпечував внесення відомостей провійськовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв цього підприємства.У такий спосіб упродовж червня-листопада 2022 року він уможлививвиїзд у країни Євросоюзу 278 чоловіків.Виїжджали громадяни за кордон власним транспортом, який жодногостосунку до підприємства не мав.За свої «послуги» волинянин отримав 445 тисяч гривень.Невдовзі він постане перед судом.