5 ефективних порад, які допоможуть подолати страх і тривогу у стоматолога





Якщо ви відчуваєте тривогу чи страх перед відвідуванням стоматолога, радимо скористатися декількома порадами з нашої статті.



Приділіть увагу правильній підготовці до візиту

Причиною тривоги часто є невідомість. Які процедури будуть виконуватись? Чи буде це боляче? Що буде, якщо я запанікую?



Замість того, щоби покручувати в голові всі можливі сценарії, не бійтеся прямо запитати в лікаря про все, що вас турбує. Професійний стоматолог детально розповість вам і про етапи лікування, і про маніпуляції, які відбуватимуться. Досвідчені лікарі знають, як працювати з різними пацієнтами та їхніми страхами, тому мають чіткий план дій при різних сценаріях.



Використовуйте методи релаксації

Ще один крок до зменшення тривожності — це робота з власним тілом та свідомістю. Заспокоїтися допомагають дихальні вправи, медитація, глибоке дихання. Можна спробувати візуалізацію. Уявіть, що ви знаходитесь у місці, де вам комфортно й нічого не загрожує. Також можна спробувати слухати заспокійливу музику — вона відволікає від навколишнього шуму.



Заручіться підтримкою близьких

Якщо ви відчуваєте, що в присутності друзів чи рідних у вас зменшується страх, чи тривога, не соромтесь попросити їх про допомогу. Присутність близьких людей може сприяти відчуттю комфорту й захищеності, а це дуже важливо для подолання внутрішньої напруги.



Суттєво зменшує занепокоєння щира та довірлива розмова з персоналом. Це може бути лікар, який підбадьорює під час процедури, або чуйний адміністратор, який надає моральну підтримку. Обирайте клініку, де панує дружня атмосфера та турботливе ставлення до пацієнтів.



Дізнайтеся більше про сучасні методи лікування стоматологічних проблем

Не варто забувати, що медицина теж не стоїть на місці:



Існують безболісні методи лікування та лазерні процедури.

Повністю усунути больові відчуття можна за допомогою анестезії.

Сьогодні все частіше практикується седація. Це використання спеціальних безпечних препаратів для глибокого розслаблення та зменшення тривоги.

Робіть невеликі кроки в подоланні страху

Не будьте до себе занадто вимогливими. Часто для подолання страху потрібно просто звикнути до візитів. Почніть із коротких оглядів, консультацій та простих маніпуляцій. Позитивний досвід сприятиме зменшенню страху і сформує довірливі відносини з лікарем.



Клініка «Май Смайл» пропонує повний спектр стоматологічних послуг для всієї сім’ї. Тут створені всі умови для комфортного та ефективного лікування зубів — досвідчені лікарі, чуйний персонал, сучасне обладнання.



Сюди звертаються всі, для кого важлива якісна сімейна







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з результатами опитувань American Dental Association, від 50 до 80 % людей в усьому світі відчувають страх та тривогу перед відвідуванням стоматологів. До того ж є навіть денталфобія — серйозний страх перед відвідуванням спеціаліста, через який пацієнт свідомо уникає візитів та відмовляється від своєчасного лікування проблем. На неї страждає приблизно 5–15 % населення світу.Якщо ви відчуваєте тривогу чи страх перед відвідуванням стоматолога, радимо скористатися декількома порадами з нашої статті.Причиною тривоги часто є невідомість. Які процедури будуть виконуватись? Чи буде це боляче? Що буде, якщо я запанікую?Замість того, щоби покручувати в голові всі можливі сценарії, не бійтеся прямо запитати в лікаря про все, що вас турбує. Професійний стоматолог детально розповість вам і про етапи лікування, і про маніпуляції, які відбуватимуться. Досвідчені лікарі знають, як працювати з різними пацієнтами та їхніми страхами, тому мають чіткий план дій при різних сценаріях.Ще один крок до зменшення тривожності — це робота з власним тілом та свідомістю. Заспокоїтися допомагають дихальні вправи, медитація, глибоке дихання. Можна спробувати візуалізацію. Уявіть, що ви знаходитесь у місці, де вам комфортно й нічого не загрожує. Також можна спробувати слухати заспокійливу музику — вона відволікає від навколишнього шуму.Якщо ви відчуваєте, що в присутності друзів чи рідних у вас зменшується страх, чи тривога, не соромтесь попросити їх про допомогу. Присутність близьких людей може сприяти відчуттю комфорту й захищеності, а це дуже важливо для подолання внутрішньої напруги.Суттєво зменшує занепокоєння щира та довірлива розмова з персоналом. Це може бути лікар, який підбадьорює під час процедури, або чуйний адміністратор, який надає моральну підтримку. Обирайте клініку, де панує дружня атмосфера та турботливе ставлення до пацієнтів.Не варто забувати, що медицина теж не стоїть на місці:Не будьте до себе занадто вимогливими. Часто для подолання страху потрібно просто звикнути до візитів. Почніть із коротких оглядів, консультацій та простих маніпуляцій. Позитивний досвід сприятиме зменшенню страху і сформує довірливі відносини з лікарем.Клініка «Май Смайл» пропонує повний спектр стоматологічних послуг для всієї сім’ї. Тут створені всі умови для комфортного та ефективного лікування зубів — досвідчені лікарі, чуйний персонал, сучасне обладнання.Сюди звертаються всі, для кого важлива якісна сімейна стоматологія Ірпінь , Буча Бородянка — географія « MySmile » поширюється на Київську область. Під час консультації лікарі з радістю відповідають на всі питання пацієнтів стосовно лікування, а адміністратори беруть на себе організаційні питання. У клініці панує дружня атмосфера та турботливе ставлення до всіх без винятку відвідувачів, з якими б запитами вони не завітали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію