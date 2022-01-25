На Волині горіла господарська споруда

На Волині горіла господарська споруда
У Володимирському районі ліквідовано пожежу в господарській споруді/

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

29 липня о 09:59 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що горить господарська споруда у с.Амбуків Устилузької громади Володимирського району.

На місце виклику прибули рятувальники 5 державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська та команда місцевої пожежної охорони села Лудин, які о 10:57 хв ліквідували пожежу та запобігли перекиданню полум’я на поруч розташований житловий будинок.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
На Волині горіла господарська споруда
На Волині горіла господарська споруда
На Волині горіла господарська споруда

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Теги: Волинь, господарська споруда, пожежа
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